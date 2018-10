"Wir beide haben ein gewisses Alter - da hat man ein sichereres Gespür für das, was richtig ist, als in jüngeren Jahren": Joseph Hanneschläger und Bettina Geyer haben sich im Sommer das Jawort gegeben. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Im Sommer hat Schauspieler Joseph Hannesschläger seine noch recht neue Liebe Bettina Geyer geheiratet. Nun verriet das Urgestein der "Rosenheim-Cops" (neue Folgen ab 2. Oktober, immer dienstags, 19.25 Uhr, ZDF), wie er sein Glück gefunden hat. Seine ungemeine Prominenz sei dabei kein Problem gewesen, betonte er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Wir fanden ja über eine Online-Plattform zusammen, da ist das Kennenlernen nun mal sehr transparent. Wobei sich Bettina erst sicher gewesen sei, "dass es sich angesichts meines Fotos um ein Fakeprofil handeln" müsse, wie der 56-Jährige einräumt. Er erklärt, es habe "etwas gebraucht, um ihr glaubhaft zu machen, dass ich es wirklich bin: der echte 'Rosenheim-Cop".

Der Korbinian-Hofer-Darsteller verriet auch, was er an seiner Frau besonders attraktiv findet: „Ihren Humor. Ihr Lachen, ihre Augen.“ Außerdem, so Hannesschläger, könne er mit ihr „stundenlang über alles reden - sie ist empathisch und hat für meinen Beruf größtes Verständnis. Wir verstehen uns einfach prima, haben viel Spaß miteinander und unterstützen uns gegenseitig.“ Er sei auch „sehr beglückt“, dass sie wie er in München lebe. „Ich hatte zuvor lange Fernbeziehungen, pendelte die letzten zehn Jahre zum Teil nach Berlin oder London. Auf Dauer ist das nichts für mich“, so Hannesschläger. „Bettina lebte hingegen 13 Jahre in Florida - was ich toll finde, denn ich habe eine große Affinität zum Englischen.“

"Wir können stundenlang über alles reden": Joseph Hannesschläger gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Frau Bettina spricht. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Inzwischen habe man sich auf London als Lieblingsziel für kleine Auszeiten geeinigt. „Besser geht es nicht“, schwärmt der bekannte Fernsehkommissar, der auch in Übersee seine Fans hat. Auch Bettina habe die Serie „schon ihrer Zeit in Florida mit Begeisterung angeschaut. So ein Stück Heimat, das fand sie in den USA einfach wichtig - vielleicht kein Wunder, wenn man als Münchnerin nur Palmen vor der Tür hat“, mutmaßt der Schauspieler und betont: „Sie sagt, dass ihr der Korbinian schon immer der sympathischste 'Rosenheim-Cop' war, aber sie sich niemals erträumt hätte, dass wir uns mal kennenlernen würden.“

Nun sei das Paar „froh, dass wir uns getraut haben“. Denn, so Hannesschläger: „Es fühlt sich gut an, wenn man sagen kann: 'Meine Frau.' Es bedeutet wirklich etwas. Weil es passt. Wir beide haben ein gewisses Alter - da hat man ein sichereres Gespür für das, was richtig ist, als in jüngeren Jahren. Ich bin angekommen.“ Eine Feststellung, die man auch auf Heimatgefühl beziehen darf. „Ich liebe München sehr“, sagt Hannesschläger, der mit seiner Frau nun „nach 30 Jahren in Schwabing“ an den Stadtrand gezogen ist - „ins Grüne“.

Zum Start des Drehs der 18. Staffel gab's ein Gruppenbild im Kommissariat (von links): Gert Achtziger (Alexander Duda), Sven Hansen (Igor Jeftic), Miriam Stockl (Marisa Burger), Michael Mohr (Max Müller), Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger), Marie Hofer (Karin Thaler), Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart), Anton Stadler (Dieter Fischer). Die neuen Folgen sind ab Dienstag, 2. Oktober, 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen. (ZDF / Bojan Ritan)

Das bekannteste Gesicht einer solchen Dauerbrennerserie zu sein, sei „im Prinzip wunderschön“, aber es gebe auch Schattenseiten, erklärt der Star: „Es ist toll, wenn man mit seiner Arbeit den Leuten so viel Freude bereitet, dass sie überall auf einen zukommen und das mitteilen wollen. Ich kann gut damit leben, ein kleiner Plausch oder ein Handyfoto - immer gerne. Doch es gibt Orte und Situationen, in denen man gerne seine Ruhe hätte. Aber man soll in jeder Situation für den Fan zur Verfügung stehen, sonst heißt es schnell: 'Schau, da hockt der arrogante Schauspieler!' Und ich merke schon, dass bei mir ganz genau hingeschaut wird. Alles, was ich sage und tue, wird bewertet“, konstatiert der Mann, der vor über 18 Jahren als erster der „Rosenheim-Cops“ gecastet wurde: „Ich habe immer die volle Aufmerksamkeit, damit muss man umgehen lernen.“