Die Vahrer Küchenfachberater Toralf Preukschas und Nadja Albes. (Timo Lutz und FR, FR)

Dort, in der Steinsetzer Straße 10, befindet sich eine von fünf Filialen von Geschäftsführer Stefan Gerdes, der unter anderem mit einer Zweigstelle in Lohne sowie mit einem Küchenstudio samt Outlet-Center in Wildeshausen vertreten ist.

Wegen der steigenden Nachfrage nach Einbauküchen entschloss sich Gerdes vor zwei Jahren, auch auf der rechten Weserseite ein Küchenstudio zu eröffnen, das gut erreichbar ist und kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür bietet. In dem rund 200 Quadratmeter großen Geschäft direkt gegenüber der Galopprennbahn im Stadtteil Vahr gibt es vielfältige Kücheneinrichtungen, Elektrogeräte, Schränke, Arbeitsplatten und mehr.

Das Küchenstudio in der Vahr setzt auf umfassende Beratung, kompetente Umsetzung und hochwertige Marken. (Timo Lutz und FR, FR)

Zum fachkundigen Personal in der Ludwig-Roselius-Allee 7 gehören die Küchenfachberater Toralf Preukschas und Nadja Albes sowie Mitarbeiter Holger Brede. Je nach Raumgröße beraten, errichten und verkaufen sie wunderschöne Einbauküchen oder auch kleine Küchenzeilen.

Landhaus im Trend

Besonders beliebt sind nach Aussage von Brede derzeit Landhausküchen, die in einem nostalgischen Flair daherkommen. Warme Farben und viel Holzdekor sind dabei klassische Merkmale, die immer wieder nachgefragt werden. Offene Essbereiche mit viel Platz und Stauflächen, LED-Beleuchtung sowie breite Auszüge werden in den Studios von Küche & Co häufig verkauft. Auch moderne Technik wie der intelligente Kühlschrank oder Backofen sowie in das Kochfeld integrierte Dunstabzugshauben sind erhältlich.

Die Kunden bringen entweder ihre eigenen Ideen und Skizzen mit ins Studio oder ein Außendienstmitarbeiter kommt zu ihnen ins Haus und nimmt mit einem Lasergerät das exakte Maß für Küchenerneuerungen oder -sanierungen. Die Lage von Fenstern und Türen sowie Stromlaufpläne und Wasseranschlüsse müssen bei der Ausarbeitung einer neuen Küche berücksichtigt werden. Die Detailplanungen finden anschließend gemeinsam mit den Kunden mithilfe des 3-D-Planers am Computer statt. Wenn Kabelverlegungen, Maleraufgaben oder andere Arbeiten anfallen, vermittelt Küche & Co in Bremen die entsprechenden befreundeten Fachfirmen.

Circa vier Wochen dauert es bis zur neuen Traumküche. Das Material dafür kommt von deutschen Herstellern, die eine Gewährleistung bis zu fünf Jahren bieten. Bei den Elektrogeräten setzt das Unternehmen ebenfalls auf bekannte deutsche Marken, wie Bosch,

Miele oder Neff. „Unsere Kunden wissen den Mehrwert zu schätzen“, sagt Brede.

Geöffnet hat die Filiale in der Vahr montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 98 88 30 00 sowie unter www.kueche-bremen.de.