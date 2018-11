Die Kids mit Pfiff mit ihren Leiterinnen Monja Uhde (vorne links) und Livia Rose (vorne rechts). (Niklas Golitschek)

Denn gemeinsam mit Monja Uhde leitet die Musikpädagogin seit nunmehr anderthalb Jahren den Kinderchor Kids mit Pfiff.

Wie überall, wenn rund 20 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in einem Raum zusammenkommen, ist der Lärmpegel zur Begrüßung erst einmal hoch. Selbstverständlich gelten für einen Kinderchor auch andere Maßstäbe als für einen Erwachsenenchor. „Der Spaß steht im Vordergrund“ erklärt Monja Uhde die Philosophie des Kinderchors. Deswegen fällt beispielsweise auch das Einsingen weg. Stattdessen versammelt sie die Kinder um sich im Kreis – das geht erstaunlich schnell und plötzlich wird es auch deutlich ruhiger im Raum. Fünf Tiere, die auf einem Bauernhof leben, sollen sie nennen. Die findet die Gruppe sofort und dann geht Uhde mit diesen fünf Tieren auch schon ins Programm über. Gemeinsam laufen sie über den fiktiven Bauernhof – und finden eine Kuh. „Wie macht die Kuh?“, fragt die Gruppenleiterin in die Runde und bekommt ein lautes „Muuuuh!“ erwidert.

Die Kinder musizieren auch selber. (Niklas Golitschek)

Dann setzt sich Livia Rose ans Klavier und stimmt das erste Lied an. Passend zur Vorweihnachtszeit werden bei den Kids mit Pfiff allmählich besinnliche Lieder angestimmt, los geht es mit „Jingle Bells“, „Stern über Bethlehem“ und „Kling Glöckchen“. Mal nur die Mädchen, mal die Jungs oder einzelne Gruppen den Refrain. So kommt immer Abwechslung auch innerhalb der Lieder. Da noch nicht alle Lesen können, wird jedes neue Lied vorab Zeile für Zeile durchgegangen. Nach ein paar Durchgängen sitzen die meisten Texte dann auch. Grundsätzlich gilt: „Mitsingen ist kein Muss“, sagt Uhde. Die Kinder sollen nur mitsingen, soweit sie kommen. Der Spaß steht eben im Vordergrund – und natürlich das Zusammenkommen, das Treffen mit Freunden.

Seit dem Start vor knapp anderthalb Jahren entwickelt sich die Gruppe stets weiter. Was als einfache Singgruppe angefangen hat, ist inzwischen zu einem beliebten und gefragten Kinderchor mit Außenwirkung für die Kirchengemeinde geworden. Mittlerweile treten die Kids mit Pfiff auch regelmäßig in der Region auf. Mehrfach waren sie etwa schon im Mehr-Generationen-Haus (MGH) in Brinkum zu Gast. Bei Veranstaltungen wie dem Stiftungsessen oder dem Bürgerbrunch begeisterten sie die Besucherinnen und Besucher. Im MGH Fahrenhorst sangen die Kinder beim Klönschnackcafé oder beim Sommerfest der Kirche. Im April gab der Kinderchor in der Heiligenroder Kirche mit dem Frühlingsmusical sogar ein eigenes Konzert. „Unser Repertoire ist bunt gemischt“, sagt Rose. Ob Kinderlieder, Gospel oder Pop – alles, was sich gut singen lässt, wird bei den Kids mit Pfiff probiert. Vorlieben machen sich dabei vor allem in den unterschiedlichen Altersgruppen bemerkbar. Während die älteren Kinder gerne Chart-Songs anstimmen, freuen sich die jüngeren über alles, was mit Bewegung und Spaß. Den Ausgleich dazwischen schaffen Rose und Uhde jede Woche aufs Neue und halten die Gruppe bei Laune.

Dass die beiden den Kinderchor gemeinsam leiten, hat ihnen zufolge ganz pragmatische Gründe. „Alleine ist das total schwierig am Klavier mit dem Rücken zu den Kindern“, weiß Monja Uhde. Deswegen organisiert sie die Gruppe während der Proben, Rose kann sich damit ganz auf die Stücke konzentrieren. Zwischendurch, wenn sie nicht spielen muss, gesellt Rose sich wieder zu der Gruppe. Beispielsweise auch, um die Texte einzusprechen.

Es war auch Roses Idee, den Kinderchor ins Leben zu rufen. „Über eine Freundin, die auch aus Brasilien kommt, habe ich die Gemeinde kennengelernt“, erzählt sie, wie sie überhaupt Kontakt nach Heiligenrode entwickelte. Mit Pastorin Tabea Rösler wollte sie die Kinder ins Gemeindeleben einbeziehen, etwas Lebendiges machen, sagt sie. „Musik bringt zusammen“, lautet die naheliegende Schlussfolgerung. Als Musikpädagogin hat Rose ohnehin einen Bezug zu dem Thema und zu Kindern. Pastorin Rösler hat sich ebenfalls die Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben. An der benachbarten Grundschule bewarben sie schließlich das Angebot, von dort kommen auch die meisten Kinder der Gruppe. Später wurde Uhde auf den Kinderchor aufmerksam und klinkte sich mit ein. Zur Musik hatte die Industriekauffrau aus Heiligenrode schon immer einen Bezug, sagt sie: „Musik war immer präsent, ich komme auch aus einer musikalischen Familie.“ Auch ihre beiden Kinder, Mayla und Mariella, singen im Chor mit.

Nun widmen die Livia Rose und Monja Uhde sich jeden Dienstag von 15.45 bis 16.45 Uhr eine Stunde lang der Musik mit Kindern. Zu manchen Liedern läuft die Gruppe im Kreis, dazu musizieren sie mit Rasseln und anderen Handinstrumenten – oder singen einfach mit. Manchmal darf es aber auch richtig wild werden. Spätestens, wenn sie den Körperteileblues anstimmen, gibt es kein Halten mehr. Dann wird getanzt und gezappelt. „Wenn sie so viel Energie haben, muss man sie auch mal toben lassen“, sagt Uhde. Dieses Lied dient den Kids mit Pfiff übrigens auch als Zugabesong. Bei manch einem Auftritt habe es auch die Erwachsenen nicht mehr still auf ihren Stühlen gehalten, erinnert sich Uhde und lacht. Jung und Alt zappelten dann gemeinsam und sangen das Lied. Ein herzerwärmender Moment für alle Beteiligten.

Und Energie haben die Kids mit Pfiff reichlich. Eigentlich wollten die beiden Chorleiterinnen nach dem vollgepackten Terminkalender im Sommer keine weiteren Auftritte mehr einplanen. „Aber die Kinder hatten so Lust drauf“, erzählt sie. Deswegen gibt es unter dem Titel Weihnachtsglöckchen am Sonnabend, 15. Dezember, um 16 Uhr die Aufführung des Weihnachtsmusicals in der Heiligenroder Kirche.

Um mit den Kindern zu üben, sie auf ihre Auftritte vorzubereiten und sie musikalisch zu begleiten, fährt Livia Rose auch weiterhin jeden Dienstag gerne von Bremen nach Heiligenrode.