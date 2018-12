Der Nachwuchs lernt im Kids Club erst einmal, mit Ball und Schläger umzugehen. (TV Schwanewede)

Von Tennis als Partysport für die Oberschicht über die ersten Meisterschaften in Wimbledon im Juli 1877 bis hin zum Profitennis in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts können sich die Besucher einen Überblick verschaffen.

Die kleinen Ballkünstler jedoch, die sich in der Halle am Flachsberg an jedem Sonnabend zwischen 10 und 12 Uhr treffen, dürfte diese Historie eher weniger interessieren. Im „Kids Club“ der Tennissparte geht es erst einmal darum, sich mit Schläger und Ball vertraut zu machen und etwaige Berührungsängste zu dem ehemaligen „weißen Sport“ abzubauen.

Bevor Inge Holzfuß Tennislehrerin wurde, fuhr sie als Offizierin der Dänischen Handelsflotte zur See. (Udo Meissner)

„Am Anfang geht es ganz einfach los, indem die Kinder die Bälle über das Netz werfen. Später stellen sie sich in einer Reihe hinter der Ziellinie auf, bekommen Schläger und Ball in die Hand und sollen dann nach und nach zehnmal den Ball über das Netz schlagen. Wo es Probleme gibt, helfe ich mit und korrigiere sie in ihrer Position“, berichtet die Trainerin Inge Holzfuß.

Vorhand, links spielen und die Rückhand kommen erst später dazu. „Für die ganz Kleinen ist die Rückhand einfacher, weil sie da mit beiden Händen den Schläger anfassen können“, hat die Tennislehrerin bemerkt.

„Tennis ist ein Sport aus der Abteilung ,Jekami‘“, sagt Jugendwart Christian Schulz und meint damit: Jeder kann mitmachen. „Man kann auch noch spät einsteigen. Einige unserer Mitglieder sind ja erst über ihre Tennis spielenden Kinder darauf gekommen, dass sie selbst es auch mal versuchen könnten“, hat Christian Schulz bemerkt. Ein Paradebeispiel für diese späte Einstiegsmöglichkeit in den Tennissport ist Inge Holzfuß selbst. Die 63-Jährige nimmt im ‚Kids Club‘ zwar die Jüngsten unter ihre Fittiche, hatte aber selbst erst im Alter von 30 Jahren einen Schläger in der Hand. „In den ersten drei Stunden habe ich keinen einzigen Ball getroffen. Deswegen habe ich auch das größte Verständnis für Späteinsteiger, die sich noch nicht allzu viel zutrauen“, sagt die gebürtige Dänin.

Bevor Inge Holzfuß sich mit Inbrunst dem Tennissport widmete, hatte sie einen gänzlich anderen Werdegang. „Mit 16 Jahren bin ich zu Hause ausgezogen, mit 19 Jahren hatte ich mein Seemannspatent und dann bin ich erst mal fünf Jahre als Offizierin der Dänischen Handelsflotte zur See gefahren, zusammen mit 74 Männern an Bord“, erzählt die heutige Meyenburgerin und wirft lächelnd einige Tennisbälle in den Bällewagen. Erst mit Anfang 30 legte sie in Essen die notwendigen Prüfungen ab und begann eine zweite Karriere als professionelle Tennislehrerin.

1998 trat sie in den TV Schwanewede ein. Inzwischen unterrichtet Inge Holzfuß etliche Jugend- und Kindergruppen im TV Schwanewede. Hinzu kommen unzählige Privatstunden für Erwachsene. Auf die Idee, mit dem ‚Kids Club‘ auch ganz jungen Teilnehmern einen unverbindlichen und preisgünstigen Schnupperkurs in Sachen Tennis zu ermöglichen, kam sie durch ein ähnliches Angebot in ihrem früheren Wohnort Bremerhaven. „Dort gibt es schon seit zehn Jahren die Möglichkeit, dass Kinder sich unverbindlich in solchen Kursen mit dem Tennis anfreunden können“, erzählt Inge Holzfuß.

Im April dieses Jahres begann sie, die Idee auch in Schwanewede umzusetzen. „Für Kinder muss man sich immer etwas Neues ausdenken“, findet die gebürtige Dänin. Ihre ersten Anlaufstellen im Rahmen einer Testphase waren jeweils einwöchige Projekte in verschiedenen Schwaneweder Kindergärten. Den Anfang machte der Meyenburger Kindergarten am Struckberg. Es folgten die Kindergärten in der Posener und in der Worpsweder Straße, wo Inge Holzfuß bis heute jeden Donnerstag eine Stunde lang vor Ort ist. Netze, Schläger und Bälle werden dabei vom TV Schwanewede gestellt. Kinder, die sich bei diesen Stippvisiten in den Kindergärten für den Sport begeistern konnten, aber auch alle anderen Interessenten zwischen vier und acht Jahren können seit Mitte Oktober jeden Sonnabend zwischen 10 und 12 Uhr in der Tennishalle am Flachsberg die Vorzüge des ‚Kids Clubs‘ nutzen. Für jeweils 20 Euro dürfen die Kinder zunächst an vier Sonnabenden vorbeischauen.

Bei weiterem Interesse kann nochmals eine Karte für vier Doppelstunden erworben werden. „Am besten ist es im Sinne des Trainings, wenn die Kinder kontinuierlich an vier Sonnabenden am Stück kommen. Aber natürlich kann man auch eine Trainingseinheit nach hinten verschieben, wenn mal etwas dazwischenkommt“, erläutert Inge Holzfuß. Weitere Verpflichtungen gehen die Kinder nicht ein. Bis zum 1. April 2019 soll die Testphase zunächst laufen: bis die Open-Air-Saison beginnt und die Kinder sich überlegen können, ob sie nach dem Schnupperkurs dem Verein beitreten möchten.

Jugendwart Christian Schulz ist von dem Angebot begeistert. „Wir haben bemerkt, dass das auch von den Eltern gut angenommen wurde. Wir haben im Verein ja viele junge Väter, die ihre Kinder auch an den Sport heranführen.“ So ist der jüngste Nachwuchsspieler im TV Schwanewede, der Sohn des erfolgreichen Schwaneweder „Tennisveteranen“ Stefan Schrage, gerade einmal eineinhalb Jahre alt. „Wenn man mit drei Jahren anfängt, kann man die Kinder noch gut formen, wir bieten sogar Training mit Kuscheltieren an“, erzählt Inge Holzfuß, die Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren betreut. Schon bald kristallisiere sich bei länger dabei bleibenden Kindern heraus, wer zu den Fortgeschrittenen gehöre. „Drei- und Vierjährige haben ja noch eine ganz andere Motorik als ein Achtjähriger. Jüngere lernen in der Regel viel von den Älteren oder Spielstärkeren“, hat Christian Schulz beobachtet.

Wichtig ist Inge Holzfuß, im Rahmen des ‚Kids Clubs‘ erst einmal Vertrauen zu den Kindern herzustellen. Geduld und eine konstruktive Atmosphäre sind ihr wichtig. „Ich spreche wie zu Erwachsenen mit den Kindern, es gibt keine spezielle Kindersprache. Wenn man gleich zu Anfang viel kritisiert, kommen sie nicht wieder, man muss immer positiv sein “, sagt Holzfuß. Auf zweien der drei vorhandenen Plätze wird in Kleingruppen mit möglichst vier Kindern trainiert. Sich konzentrieren, nicht allzu viel untereinander zu tuscheln und nicht wild mit dem Schläger herumzufuchteln, das gehöre zu den ersten Regeln, die dem Tennisnachwuchs vermittelt werden soll.

Die neunjährige Leila begann mit dem Spielen, als sie drei Jahre war: „Da bin ich immer über meine Beine gestolpert, das passiert mir heute noch.“ Auch Charleen und ihre ebenfalls zwölfjährige Freundin Melissa werden von Inge Holzfuß unterrichtet. „Am Anfang haben wir viel Quatsch gemacht, aber Inge hat uns beigebracht, dass wir besser Punkte machen können, wenn wir uns mehr konzentrieren“, erzählt Charleen. Dass mit dem ‚Kids Club‘ auch jungen Einsteigern eine Möglichkeit der ersten Begegnung mit diesem Sport geboten wird, begrüßen die beiden Mädchen: „Vielleicht werden wir ja selbst mal Tennislehrerinnen.“

Info: www.tvs-tennis.de oder bei Inge Holzfuß (01 73 / 2 19 46 70).