Das Geld wird in Instrumente und die Qualität der Ausbildung des Jugendorchesters investiert. Im Jugendorchester wird das Zusammenspiel im Orchester von Beginn der Instrumentalausbildung an gefördert, um den späteren Einstieg ins Hauptorchester zu erleichtern. Unter der musikalischen Leitung von Johanna Meyer, Pia Müller und Sandra Bysäth und mit der Unterstützung von externen Instrumentallehrern werden hier rhythmische Übungen und vor allem das mehrstimmige Zusammenspiel mit anderen Instrumentengruppen geprobt. Der Förderverein hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Ausbildungsprinzip zu unterstützen und den Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Informationen zu Jugendorchester und einer Mitgliedschaft im Förderverein gibt es unter www.vielharmonie-kirchlinteln.de. Das Sponsoring ermöglicht es, die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins zu sichern.

Müller-Licht ist ein deutscher Lichtspezialist mit Sitz in Lilienthal. Die Produkte des Unternehmens gingen bei Stiftung Warentest vielfach als Testsieger hervor. Das Motto „Gutes Licht. Guter Preis.“ ist Programm: Das Unternehmen bietet ausgezeichnete Qualität zu einem vorteilhaften und bezahlbaren Preis. Neben Leuchtmitteln und Leuchten für Endverbraucher bietet Müller-Licht auch professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Der Fokus liegt auf energiesparender und nachhaltiger LED-Technik. Seit 2011 gehört die Müller-Licht International GmbH der Wünsche Group an, einem international tätigen, renommierten Hamburger Handelsunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. Müller-Licht selbst beschäftigt über 100 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Da das Unternehmen international aktiv ist, unterhält es in den USA, England, Hongkong, Schanghai und Australien Partnerbüros sowie eine Außenstelle in Frankreich. Weitere Informationen unter www.mueller-licht.de.