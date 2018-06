Dem Aufruf zur Gründungsversammlung folgten seinerzeit fast alle männlichen Einwohner des Etelser Ortsteils. Seit 1955 feiern die Steinberger jährlich ihren Gründungstag, zunächst jeweils am Himmelfahrtstag. Da allerdings viele Steinberger an diesem Tag in der Regel anderweitig unterwegs sind, wurde die alljährliche Feier des Gründungstages auf den Sonntag davor verlegt.

Im Mittelpunkt steht der Wettbewerb um die Gründungsplakette. Im letzten Jahr gab es dabei die große Überraschung, denn der Vereinsvorsitzende Wilhelm Eismann gewann diese begehrte Plakette. Da war er jetzt so engagiert, dass er es auch in diesem Jahr schaffte. Die Seniorenplakette ging an Wilhelm Eismann, der wie Manfred Janßen 30 Ringe schoss. Drittbester Schütze wurde der Älteste, der 81-jährige Gerhard Gofredo.

Und um eine weitere Gründungsplakette wurde geschossen, und da machte der Sohn es dem Vater nach. Martin Eismann erhielt von seinem Vater die Gründungsplakette überreicht, denn dieser ließ Nico Gofredo und Carola Evers hinter sich – alle schossen sie 30 Ringe.

Beim Schießen um die Glücksscheibe war es die Aufgabe, möglichst nahe an die Zahl 21 zu kommen. Außerdem musste mit Armbrust und Blasrohr geschossen werden. Und auch dabei hatte der Vorsitzende Wilhelm Eismann wieder Glück, denn auch dieses Glücksschießen gewann er vor Laurenz Gericke und Jörn Gofredo. Es gab aber noch einen weiteren lustigen Wettbewerb, denn das Gewicht eines Glases mit Bonbons war zu schätzen. Dieses wog 2102 Gramm. Matthias Ahrend und Finn Luttermann schätzen fast punktgenau, nämlich 2100 Gramm und erhielten viel Beifall.

Der Schüler-Gründungspokal ging in diesem Jahr an Henrik Evers, der 30 Ringe mit einem Teiler von 105,2 schoss. 30 Ringe schossen auch Laurenz Gerike (Teiler 131,3) und Tim Heitmann (Teiler 137,5), so dass es ein enges Rennen wurde. Die Gründungsplakette der Jugend ging an Silas Plate, der 29 Ringe schaffte. Auch Nick Luttermann schoss 29 Ringe, aber einen schlechteren Teiler. Dritter wurde Manuel Gruppe mit 28 Ringen.

Ausgezeichnet wurden auch die besten Schützen des Winterschießens. Die besten fünf Teiler wurden gewertet, außerdem mussten die Teilnehmer mindestens zehnmal teilnehmen. Es siegte Reiner Glase mit einem Gesamtteiler von 208,1 vor Gerhard Gofredo (211,3), Jens Luttermann (229,8), Hermann Kruse (223)), Gerhard Luttermann (263,7), Holger Luttermann (296,9), Bernd Luttermann (311,9), Jörn Gofredo (322,9), Hans-Heinrich Cordes (343,2), Helmut Meyer (431,9), Manfred Janßen (443,5) und Hans-Jürgen Ripke (837,6). Den besten Luftgewehrteiler schaffte Oldie Gerhard Gofredo mit 21,7, gefolgt von Jens Luttermann (Teiler 24,5) und Hermann Kruse (27,5).

Beim Winterschießen Luftgewehr-Freihand war der Andrang nicht so groß. Es siegte Jörn Gofredo mit einem Gesamtteiler von 985 vor Jens Luttermann(985), Holger Luttermann (982), Vater Gerhard Luttermann (966) und Rainer Glase (964). Die goldene Nadel erhielten die Brüder Bernd und Jens Luttermann.

Aber auch die Jungschützen und Schüler trafen sich im Winterhalbjahr. Beim sportlichen Schießen der Jugend gewann Silas Plate mit 962 Ringen, der auch das aufgelegte Schießen mit 325 Ringe gewann. Bei den Schülern lagen Finn Luttermann, Tom Hübel und Tim Heitmann mit jeweils 1000 Ringen vorn, gefolgt von Mika Falk (998) und Henrik Evers (993).