Ska Keller spricht während der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt (Hendrik Schmidt / dpa)

Keller rief in ihrer Bewerbungsrede vor den rund 800 Delegierten zu einem entschlossenen Kampf gegen Rechtspopulisten auf. „Wir werden es niemals zulassen, dass Europa in ihre Hände fällt“, sagte sie. Das Europa der Demokratie und der Menschenrechte sei bedroht. Der nächsten Generation könne man zudem nicht sagen, dass die Politik nicht dazu gekommen sei, den Klimawandel aufzuhalten. Europa müsse schnellstens „aus der Kohle raus und rein in die Kreislaufwirtschaft“, sagte Keller. „Wir haben nur diesen einen Planeten.“

Nach Keller sollte der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold (48), auf Platz zwei der Europawahlliste der deutschen Grünen gewählt werden. Die deutschen Grünen haben Keller auch als Spitzenkandidatin für die europäischen Grünen nominiert. Sie hat gute Chancen, in zwei Wochen in Berlin gewählt zu werden. (dpa)