Von ihrer Umwelt bekommt das junge Paar nichts mit. Auch nicht von der Gruppe Jugendlicher, die sich ein paar Meter entfernt im Schatten eines großen Laubbaumes niedergelassen hat. Sie lachen, schnacken und spielen Federball. Auf der anderen Seite der Wiese neben einem Teich liegen zwei Mädchen im Gras und hören Musik. Sie lassen sich dabei vom Geschnatter der Enten nicht beirren, die gerade von einer Mutter und ihrer etwa dreijährigen Tochter gefüttert werden. Egal ob im Grasliegen, Entenfüttern oder Federballspielen: Ihnen allen ist eines gemeinsam. Das herrliche Sommerwetter hat sie nach draußen in ihren Stadtpark gelockt. Denn was dem Bremer sein Bürgerpark ist, ist dem Wildeshauser seine Burgwiese. Eine grüne Oase der Ruhe mitten in der Stadt.

Nur einmal im Jahr ist es mit der Ruhe dahin. Wenn in Wildeshausen die fünfte Jahreszeit ausbricht und die Burgwiese zum Schauplatz der Schützengilde wird. Immer am Pfingstsonntag wird in dem Stadtpark das Gildefest unter den Augen mehrerer tausend Zuschauer offiziell eröffnet. So ist es seit 65 Jahren Tradition. „Auf Anregung von Oberst Hermann Petermann wurde 1953 zum ersten Mal bei der Eröffnung des Gildefestes am ersten Pfingsttag der große Zapfenstreich mit anschließendem Feuerwerk und großer Parade eingeführt“, berichtet der Lokalhistoriker Alfred Panschar. Daran hat sich seither nichts geändert. Und so wird es auch an diesem Pfingstsonntag sein, wenn um 20 Uhr das 615. Gildefest in Wildeshausen beginnt.

Wer einen guten Blick auf das Spektakel haben möchte, muss früh kommen. Ab 15 Uhr füllt sich die Burgwiese mit Menschen, die es sich auf Decken bequem machen oder sogar Stühle und Tische mitbringen. Es wird gepicknickt und auch der eine oder andere Gerstensaft fließt. Besonders schnell sind die Plätze auf dem Burgberg belegt. Kein Wunder. Von der Anhöhe am Rande der Burgwiese hat man den besten Blick auf das Feuerwerk.

Dass es den Burgberg überhaupt gibt, ist dem Oldenburger Grafen Heinrich I. zu verdanken. „Er hat künstlich einen Hügel geschaffen, um dort eine Burg zu errichten. Sie wurde 1229 erstmals erwähnt“, erläutert Panschar. Zunächst sei es wohl nur ein Holzturm gewesen, der später befestigt und zu einer geräumigen Anlage ausgebaut wurde. Dafür wurden einige sogenannte Wurten beschlagnahmt, die dem Alexander Chorherrenstift gehörten. „Auf dem beschlagnahmten Land wurden wohl eine Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden und eine Burgmühle angelegt“, führt der Lokalhistoriker aus. Es wird erzählt, dass damals auch ein geheimer Gang zwischen dem Burgberg und der Alexanderkirche angelegt wurde. Es gibt alte Wildeshauser, die schwören, dass es diesen Gang wirklich gibt. „Doch das ist Quatsch“, erklärt Panschar mit Nachdruck. Dafür habe er trotz umfassender Recherche im Oldenburger Staatsarchiv keinerlei Beweise gefunden.

Die Geschichte der Wildeshauser Burg ist derweil keine besonders Alte. Sie währte nur gut 300 Jahre. Denn als das Oldenburger Grafenhaus 1270 ausstarb, ging das Wildeshauser Gebiet zunächst an das Erzstift Bremen und 1429 in die Hand des Bischofs von Münster über, wo es mit kleinen Unterbrechungen bis 1649 verblieb. Die Burg, die Ende des 15. Jahrhunderts baufällig geworden war, ließ der münstersche Amtmann Wilm van dem Busche zwar von 1495 bis 1497 auf eigene Kosten reparieren. Er wohnte bis zu seinem Tode im Jahre 1523 darin. „1529 wurde die Stadt Wildeshausen zerstört“, erzählt Panschar. Und mit ihr die Burg.

Danach wurde auf dem künstlich geschaffenen Hügel nie wieder eine Burg errichtet. „Nach der Stadtzerstörung wurde das Areal nur noch als Steinbruch genutzt“, berichtet Karola Müller, die seit 22 Jahren als Gästeführerin in Wildeshausen unterwegs ist. Erst Jahrhunderte später hat die Stadt Wildeshausen den Burgberg erwählt, um dort ein Ehrenmal für ihre im Ersten Weltkrieg gefallenen Bürger und Bürgerinnen zu errichten. Am 3. Dezember 1922 wurde der Grundstein gelegt, am 11. Mai 1924 wurde das Denkmal, das sich als rechteckiger, oben offener Pfeilerbau auf dem Burgberg erhebt, eingeweiht. „Es soll ein ägyptischer, offener Sarkophag sein. Im Innenzug sind die Namen der Verstorbenen im Ersten Weltkrieg verewigt“, erklärt Müller. Dabei blieb es allerdings nicht. Gut 20 Jahre später kamen die Namen der im Zweiten Weltkrieg verstorbenen Wildeshauser hinzu. Daneben steht der Spruch geschrieben: „Nicht heimgekehrt und doch daheim – 159 Männer, Frauen und Kinder.“

Oft geht Karola Müller mit Schulklassen auf den Burgberg, um ihnen das Ehrenmal zu zeigen und dessen Geschichte zu erzählen. „Dann sage ich immer: Es ist kein Platz mehr für weitere Namen.“ Und das hinterlässt bei den Kindern, für die beide Weltkriege zunächst weit entfernt scheinen, Eindruck. Anfänglich sind sie recht wild und toben herum, berichtet Müller. Doch wenn sie beginnen, nach den Namen ihrer Vorfahren auf den Tafeln zu suchen und dabei fündig werden, bekomme das Ehrenmal plötzlich einen persönlichen Bezug.

Zu Füßen des Denkmals erstreckt sich die Weite der Burgwiese, die mit gepflasterten Wegen durchzogen ist und zum Spaziergang einlädt. Doch auch diese Wiese war, genau wie der Burgberg, nicht schon immer da. „1934 hat man sich überlegt, einen Park nach englischem Vorbild anzulegen. Bis dahin floss hier die Hunte“, erzählt Müller. Nachdem der Fluss in sein heutiges Bett verlegt wurde, konnte die Grünanlage am Ufer der langsam dahinfließenden Hunte entstehen. In der Mitte ist ein Ententeich, der in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war. „Sie haben den Teich nicht trocken bekommen, er füllte sich immer wieder mit Grundwasser. Also wurde entschieden, einfach einen Teich anzulegen“, erklärt die Gästeführerin. Inzwischen haben zahlreiche Enten dieses Gewässer zu ihrem Zuhause gemacht. „Eltern kommen mit ihren Kindern oft hierher, um die Enten zu füttern“, erzählt Müller, die dies früher oft selbst mit ihren Kindern getan hat.

Einen Steinwurf vom Teich entfernt steht mitten auf der Wiese ein hölzerner Adler. Er wirkt irgendwie fehl am Platz. Und tatsächlich stand vor wenigen Monaten dort noch eine mächtige Sumpfzypresse. Doch diese Art eines Mammutbaums fiel im vergangenen Herbst einem Sturm zum Opfer. Der Blitz hatte den Baum gespalten. Bevor die Sumpfzypresse ganz abgesägt wurde, erklärte sich ein Huder Künstler bereit, daraus eine Skulptur als Erinnerungsstück zu formen. Direkt aus dem Stamm arbeitete er den Kopf eines Adlers heraus. Mit der Zeit wird dieser verwittern, da der Künstler bewusst darauf verzichtet hat, sein Werk zu lackieren. Dann wird die einstmals mächtige Sumpfzypresse nur noch Erinnerung sein.

Besondere Bäume gibt es auf der Burgwiese allerdings noch mehr. So wurden auf einem Rasenstück, das den Namen Friedens- und Freundschaftsadler trägt, als Symbol für die französische und britische Freundschaft Bäume gepflanzt. Auch die beiden Partnerstädte Wildeshausens – Evron und Hertford – haben jeweils einen Baum bekommen. Im Laufe der Jahre sind diese zu stattlichen Gewächsen ihrer Art herangewachsen. An heißen Sommertagen sind sie beliebte Schattenspender, unter denen sich die Wildeshauser zum Verweilen niederlassen.