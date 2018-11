You are not alon Berlinreise Inis aus dem LK DSC06949b.jpg

Unter dem Motto „You are not alone“ startete die Gruppe mit Hedi Schmidt vom Regionalbüro beim Achim Bahnhof mit den Vertretern aus Achim, Ottersberg und „Oyten hilft“. In Verden kamen „Verden hilft“ und Vertretern aus Dörverden, Kirchlinteln, Langwedel und Thedinghausen dazu. Am Berliner Hauptbahnhof wurde die Gruppe von einem behindertengerechten Bus abgeholt, denn auch ein Rollstuhlfahrer aus Verden war mit dabei. Auf dem Programm standen unter anderem eine Stadtrundfahrt nach politischen Gesichtspunkten, der Besuch der grünen Bundesgeschäftsstelle und eine Umgebungsführung vom Centrum Judaicum mit dem Besuch der Neuen Synagoge Berlin. Im Reichstag nahm die Gruppe außerdem an einer Plenarsitzung teil.