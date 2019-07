Die Grüne Fraktionschefin Maike Schaefer auf dem Parteitag. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Nach der Linken haben auch Parteitage von SPD und Grünen den Koalitionsvertrag für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis im Bundesland Bremen angenommen.

Bei einer Landesmitgliederversammlung der Grünen stimmte am Samstag eine Mehrheit für den rund 140-seitigen Entwurf. Es gab keine Nein-Stimmen und nur eine Enthaltung. Auch die Sozialdemokraten nahmen den Koalitionsvertrag am Samstag mit deutlicher Zustimmung an. Auf ihrem Parteitag gab es keine Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

Die Bremer SPD hat bei einem außerordentlichen Parteitag dem rot-grün-roten Koalitionsvertrag zugestimmt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Als erste Partei hatte am Donnerstag die Linke der Vereinbarung zugestimmt. Nach der Abstimmung unter Delegierten auf dem Parteitag folgt allerdings noch eine Mitgliederbefragung, die bindend ist.

Unterhändler von SPD, Grünen und Linken hatten sich Anfang der Woche auf den Vertrag verständigt, der die Bereiche Bildung, Verkehr und Klimaschutz als Schwerpunkte hat. „Der Koalitionsvertrag trägt eine grüne Handschrift“, sagte die Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer (Grüne).

Die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Der Grünen-Parteitag wollte zudem über Personalien abstimmen. Auf Vorschlag des Landesvorstands soll die Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer als Senatorin für Umwelt, Bau und Verkehr nominiert werden. Anja Stahmann soll erneut Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport werden. Als Finanzsenator schlägt der Landesvorstand Dietmar Strehl vor, der bisher Staatsrat im Finanzressort ist. Alle Senatorinnen und Senatoren müssen von der Bürgerschaft gewählt werden. (dpa)