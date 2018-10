Mit seiner Lage am Rand des Stenumer Holzes ist das Restaurant und Hotel für ausgedehnte Bollerwagentouren geeignet. (Kristina Bumb)

Neben den zünftigen Speisen werden bis zu drei Dancefloors mit unterschiedlicher Musik geboten. „An manchen Terminen feiern rund 1100 Personen zusammen. Man kann sich vorstellen, was dann hier los ist“, lacht Cerstin Vosteen, die zusammen mit ihrem Ehemann Uwe die Gastronomie und Hotellerie betreibt.

Ob in idyllischer Natur mit dem Bollerwagen umherziehen oder bis in die Nacht bei Livemusik feiern – im Hotel und Restaurant Backenköhler können Kohlfahrer beides. Hunderte gut gelaunte Gäste tummeln sich zu den Grünkohlterminen in dem reetgedeckten Landhaus, das am Rand des Stenumer Holz mit seinen zahlreichen Waldwegen liegt.

Das Backenköhler-Maskottchen Brüno präsentiert die vitaminreiche Winterspezialität, die bald genossen werden kann. (Kristina Bumb, Hotel Backenköhler)

Vom 19. Januar bis 9. März findet jeden Sonnabend eine Gemeinschaftskohlfahrt statt. Ein zusätzlicher Termin ist Freitag, der ­

15. Februar. Los geht es frühestens um 17 Uhr. Aber auch um 17.30 Uhr, 18 und 18.30 Uhr kann mit dem Schlemmen begonnen werden. Die Gäste können bei der Reservierung ihren Wunsch angeben.

Das Pauschalangebot umfasst neben dem leckeren Wintergemüse mit allen klassischen Beilagen,

Vorsuppe und Dessert auch diverse Markengetränke. „Es gibt bei uns außerdem ein Ausweichessen für Vegetarier: leckeren Grünkohl mit hausgemachtem Bratling“, sagt Cerstin Vosteen.

Das Restaurant bietet nicht nur geschmackvolle Speisen, sondern auch ein stilvolles Ambiente. (Backenköhler Vosteen)

Für die richtige Kohltour-Stimmung sorgen nach dem großen Schlemmen die DJs Chris und Hausmeister Krause sowie die Livebands Line Six, Live Sensation und Impuls, deren Repertoire von Charthits bis zu Oldies reicht. Show-Elemente und Lichteffekte unterstützen die Party-Laune. Außerdem stehen eine Raucher-­Area und eine Cocktailbar zur Verfügung.

Nach Ende der Kohlfahrt können die Gäste mit dem eigens ein-

gerichteten Busservice wieder gen Heimat reisen. Der Transfer führt in alle Richtungen: nach Delmenhorst, Bremen-Huchting, -Hauptbahnhof und Bremen-Nord sowie Oldenburg.

Auch die Räumlichkeiten des Traditionshotels am Stenumer Dorfring, dessen Kern ein historisches reetgedecktes Bauernhaus bildet, werden allen Wünschen

gerecht. Der festliche Saal „Chalet“ kann zum Beispiel bis zu 600

Personen fassen und wurde mit hellem Granitstein elegant ge-

staltet. Die rustikale „Köhlerdiele“ begeistert mit dekorativem Kamin und Deckenbalken aus naturbelassenem Holz.

In dem Familienunternehmen, das seit 1835 am Ort besteht und bereits in sechster Generation

geführt wird, legt man dabei Wert auf gesunde und frische Landhaus-

küche. „Es werden hochwertige Produkte und überwiegend Zutaten aus der Region verwendet“,

betont Cerstin Vosteen.

Wer nach der Feier noch entspannen möchte, kann in einer der 52 modernen Landhauszimmer und Suiten des Drei-Sterne-Superior-Hotels übernachten. Wellness-Angebote, eine urige Blockhaussauna und ein Solarium bieten beste Erholung.