Schon fast traditionell fand die Mannschaftsfeier der 1. Fußball-D-Jugend des SC Borgfeld plus Familien statt. Wie in den Vorjahren wurde auf dem Kuhgrabenweg geboßelt und anschließend Grünkohl im Landhaus Kuhsiel gegessen. Das Wetter war wieder einmal hervorragend, sodass alle sehr viel Spaß auf der Strecke hatten. 44 Personen bedeuteten in diesem Jahr eine neue Rekordteilnehmerzahl. Eingeteilt in vier Mannschaften, benannt nach den Farben der Boßelkugeln – rot, gelb, blau und schwarz –, traten die Teams gegeneinander an. Es fiel bei den Resultaten auf, dass die Kinder von Jahr zu Jahr näher an die Erwachsenen herankommen, aber sie zumindest in diesem Jahr noch nicht überholen konnten. Nach dem leckeren Grünkohlessen präsentierte die Familie Zovko als Höhepunkt des Tages eine sensationelle selbst gemachte Torte in den Vereinsfarben, verziert mit Fußball, Schal, Vereinslogo und D 1-Schriftzug sowie überzogen mit Marzipan.