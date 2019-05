Britney Spears hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Manager Sam Lutfi erwirkt. Die Sängerin macht ihn für ihre psychischen Probleme mitverantwortlich. Ein Gericht in Los Angeles gab dem Antrag der Sängerin statt. (Danny Martindale/Getty Images)

Mit ihrem Debütalbum „... Baby One More Time“ katapultierte sich Britney Spears 1999 in den Pop-Olymp und war einer der meistgefeierten Stars des neuen Jahrtausends. In den letzten Jahren war die Karriere der Sängerin jedoch weniger durch Hits, sondern vielmehr durch Skandale, Eskapaden und gesundheitliche Probleme geprägt. Die wechselhafte Geschichte der 37-Jährigen ist nun um ein weiteres Kapitel reicher. Ein Gericht in Los Angeles gab der Forderung Spears' nach einer einstweiligen Verfügung gegen ihren Ex-Manager Sam Lutfi statt.

Nach Informationen des US-Portals „TMZ“ soll der 44-Jährige Spears und ihre Familie seit Wochen drangsalieren. Nach der Vollstreckung des Kontaktverbots muss er fortan einen Mindestabstand von 180 Metern einhalten. Als Grund gab das Gericht an, der Verurteilte hätte Spears' Familie mit Textnachrichten bedroht und in sozialen Netzwerken verunglimpft. Dadurch sei der Sängerin eine Genesung von ihren psychischen Problemen erschwert und sogar ein mentales Trauma verursacht worden.

Schon seit Wochen soll ihr ehemaliger Manager Britney Spears und ihre Familie mit Nachrichten und abfälligen Kommentaren auf Social Media drangsalieren. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Die juristische Auseinandersetzugn mit ihrem Ex-Manager hat inzwischen eine jahrelange Geschichte. Schon 2009 wurde ein ähnliches Verfahren geführt. Nach Aussage von Spears' Anwälten solle eine einstweilige Verfügung „zukünftige Verletzungen und weitere psychologische Traumata“ verhindern.