Jeden Tag gingen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zum Zirkusplatz, um dort unter der fachkundigen Anleitung der Artisten Jonglage, Akrobatik, Cheerleading, Dressur von Hunden, Ziegen und Lamas sowie Kunststücke am Trapez und auf dem Pferd zu trainieren. Ziel waren die beiden großen Galavorstellungen am Ende der Woche.

Toll geschminkt und bunt kostümiert begeisterten die kleinen Stars die zahlreichen Zuschauer, die dann auch nicht mit Applaus sparten. Wenn ihre Kinder als Engel oder Superman am Trapez über der Menge schwebten, wurde von den Eltern auch schon mal eine Träne der Rührung verdrückt – und herzlich gelacht, wenn die kleinen Clowns durch die Manege tobten.

Familie Thiel betreute die Kinder in gekonnter und gut durchdachter Weise, wofür sie von den Lehrkräften sehr gelobt wurde. Die Projektwoche direkt auf dem nahe gelegenen Zirkusplatz war ideal und wird in vier Jahren auf jeden Fall wieder stattfinden. „Damit jedes Kind einmal während der Grundschulzeit in diesen besonderen Genuss kommt, haben wir das schon lange im Voraus gebucht“, erklärt Schulleiterin Irmela Birck-Spreckels. „Hier lernen die Kinder so viel in kürzester Zeit, haben großen Spaß in den Trainingseinheiten und präsentieren am Schluss eine tolle Show. Jedes Kind ist in dieser Woche ein großes Stück gewachsen.“