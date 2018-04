Neun Ortsfeuerwehren besetzten ihre Fahrzeuge, um an der Funk- und Fahrübung der Feuerwehren der Stadt Syke teilzunehmen. Sie meldeten sich über Funk bei der Übungsleitung an und erhielten die Koordinaten für ihr erstes Fahrziel. Mit Planzeiger und Karte ermittelten die Gruppen den genauen Ort, wo es jeweils zehn Fragen über Feuerwehr- und Allgemeinwissen zu beantworten gab. Zusätzlich gab es an jeder der insgesamt sieben Stationen eine praktische Aufgabe größtenteils in Teamarbeit zu lösen.

Nach der letzten Aufgabe beim Feuerwehrhaus der ausrichtenden Ortsfeuerwehr Barrien gab es Bockwurst und Kartoffelsalat zur Stärkung, bevor die Siegerehrung durchgeführt wurde. Bei jeder Aufgabe und jedem Fragebogen konnten maximal zehn Punkte erreicht werden. Die Gruppe Gödestorf erreichte 121 Punkte von den maximal erreichbaren 140 Punkten und gewann vor den Gruppen aus Okel (104 Punkte) und Wachendorf (103 Punkte). Bei sonnigem Wetter blickte Ortsbrandmeister Jens Seifert in zufriedene Gesichter und bedankte sich bei allen Teilnehmern und den Helfern für ihr Engagement.