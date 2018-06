Ziel dieser Selbsthilfegruppe ist der regelmäßige Austausch von persönlichen Erfahrungen im Kreise von Menschen in ähnlichen Situationen. Die Angehörigengruppe findet regelmäßig an jedem ersten Dienstag im Monat von 18.30 bis etwa 20 Uhr in den Vereinsräumlichkeiten in der Bremer Straße 7 in Stuhr-Brinkum statt. Bei Bedarf organisiert der Verein für diesen Zeitraum eine häusliche Betreuung für die erkrankten Senioren. Für die Teilnahme an der Angehörigengruppe ist eine Anmeldung erforderlich, die telefonisch unter 04 21 / 898 33 44 oder an info@prodem-stuhr-weyhe.de per E-Mail erfolgen kann.