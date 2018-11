Spielten erfolgreich und führen ihre Liga an: André Meyer (rechts) und Patrick Siems.

Spieltag ihre ersten Einsätze. Die beiden Jungs machten ihren Trainer Veit Ulbrich und Papa Peter Schwichtenhövel sehr stolz und zeigten in allen Spielen Ihre Überlegenheit.

Im Spiel eins gegen die Heimmannschaft aus Bramsche legten sie gleich los wie die Feuerwehr. Man führte zur Halbzeit bereits mit 6:1 und beendete das Spiel mit einem 9:1-Sieg.

Nach drei Spielen Pause ging es gegen Etelsen 1. Hier war der Gegner konzentriert, doch durch gutes Zusammenspiel und Abschlussstärke führte man zur Halbzeit 2:0 und brachte mit drei weiteren Toren ein sorgenloses 5:0 nach Hause.

Außer Konkurrenz trat Hannovers U 17 an. In einem begeisternden Spiel sorgten Finn und Erik für eine starke 7:0 Halbzeitführung. Sie hatten aber noch nicht genug, spielten weiterhin konzentriert und gewannen die Partie mit 12:0 – ein Ausrufezeichen für die Mitstreiter.

Im nächsten Spiel wartete der Tabellenerste, der bereits am ersten Spieltag Punkte gesammelt hatte, Hannover 1. Das Spiel unterschied sich in der ersten Halbzeit von den anderen Partien, da auch der Gegner dagegen hielt. Das Team aus Warfleth ging dank präziser Schüsse mit 2:1 in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff der Partei legten die Brüder Schwichtenhövel noch einen Zahn zu und beendeten das Spiel souverän mit 6:1 für sich.

Das letzte Spiel des Tages war dann dadurch gekennzeichnet, dass bereits vier Spiele bestritten worden waren. Ein hart umkämpftes Spiel wurde nach einem 1:1 zur Halbzeit dann aber im Endspurt und nach zwischenzeitlichem 2:2 noch mit 3:2 gewonnen. Ein rundum gelungener Spieltag, der Lust auf mehr macht. Der nächste Spieltag findet am 2. Dezember in Gieboldehausen statt.

Bereits eine Woche zuvor bestritt RV Warfleth 1, bestehend aus André Meyer und Patrick Siems, den zweiten Spieltag der Landesliga Nord in Bremen-Oberneuland. Die beiden Warflether begannen gegen Bramsche 4 ruhig und besonnen und gingen mit 2:0 in die Halbzeit. Trotz des Anschlusstreffers zum 2:1 durch Bramsche war der Ausgang zugunsten von Meyer/Siems nie gefährdet: Mit 3:1 beendeten sie das erste Spiel.

Das zweite Spiel war ein anderes Kaliber. Hier drückte das Team Warfleth 1 von Anfang an dem Spiel seinen Stempel auf. Mit einem verdienten 7:1 ging man in die Pause, um dann in der zweiten Halbzeit Kräfte zu schonen. Letztlich ging man mit 9:1 auch hier als verdienter Sieger vom Platz.

Das dritte und letzte Spiel gegen Etelsen 3 verlief ähnlich. Mit einem souveränen 8:2 und vielen sehenswerten Treffern wurde der Spieltag zu Ende gebracht. Warfleth 1 grüßt nun mit sechs Siegen in sechs Spielen von der Tabellenspitze und wartet auf den nächsten Spieltag am 19. Januar in Etelsen.