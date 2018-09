Das sechste Sommerfest der Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kirchlinteln (GSG) fand im Restaurant Zum Heidkrug statt. Der Vorstand um Thorsten Bock, Ulrich Dammann, Andrea Ahlers und Maik Meyer konnte wiederum zahlreiche GSG-Mitglieder begrüßen. Trotz ungewöhnlich hoher Temperaturen im Vorfeld sorgte dieser Bilderbuch-Sommertag mit milderen Temperaturen dafür, dass die Gäste bis weit in den Abend hinein auf der überdachten Terrasse verweilten. Gastronom und GSG-Mitglied Carsten Blödow, der selbst am Grill stand, sorgte mit seiner Mannschaft dafür, dass es an nichts mangelte und alle Gäste rundherum zufrieden waren.