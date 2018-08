Das Sommerfest der Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kirchlinteln (GSG) findet am Sonnabend, 18. August, ab 17 Uhr im Restaurant „Der Heidkrug" in Holtum (Geest) statt. GSG-Mitglieder können sich bis zum 15. August beim zweiten Vorsitzenden Ulrich Dammann unter der E-Mail info@dammannbestattungen.de anmelden.

Der GSG-Vorstand – im Bild (von links) Maik Meyer, Ulrich Dammann, Thorsten Bock und Andrea Ahlers – befasste sich in seiner jüngsten Sitzung zudem mit der im kommenden Jahr stattfindenden zehnten Gewerbeschau. Zur Freude der übrigen Vorstandsmitglieder kam Kassiererin Andrea Ahlers extra einen Tag früher von einem Kundentermin zurück. “Es fanden zwischenzeitlich schon mehrere Gespräche statt, sodass es in Kürze eine Entscheidung über den Ort und das Datum geben wird“, betonte Dammann. Ein weiteres Thema war der Tag des Ehrenamtes, der gemeinsam von der GSG und der Gemeinde getragen wird und am Sonntag, 20. Januar 2019, im Lintler Krug in Kirchlinteln stattfindet. Die Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass auch aus den Reihen der Gewerbetreibenden eine Person vorgeschlagen werden soll.