Der Eigentümer hat den Pachtvertrag der Anlage am Schlutterweg bekanntlich zum Jahresende gekündigt und an einen Investor verkauft. Und auch wenn die Verwaltung mehrere Optionen geprüft hat, ist derzeit keine praktikable Lösung in Sicht, dass die Vereinsmitglieder ihren Spielbetrieb im kommenden Jahr ortsnah fortsetzen können.

Der Neubau einer Tennishalle in Bookholzberg, die GTV und TV Bookholzberg gemeinsam nutzen könnten, kommt für die Verantwortlichen ebenso wenig in Betracht wie die Nutzung der beiden Plätze in Rethorn. Eine neue Tennisanlage in Eigenregie am Immerweg zu bauen, werde der GTV nach Einschätzung der Verwaltung finanziell eher nicht stemmen können. Einige Tennisplätze gibt es auch noch am Flugplatz Ganderkesee, doch die dortigen Betreiber haben ebenfalls kein Interesse daran, die Anlage im Sinne des Vereins zu erweitern.

Als einzig denkbarer Ausweg scheint derzeit die Möglichkeit, dass die rund 180 Aktiven des Vereins sich als Sparte dem TSV Ganderkesee anschließen. Verantwortliche beider Vereine bestätigen Gespräche, ohne gegenwärtig aber auf die näheren Einzelheiten eingehen zu wollen. „Man müsste uns nur einen Fußballplatz zur Verfügung stellen, auf dem wir einige Außenfelder errichten. Von einer neuen Tennishalle mit Millionenaufwand sind wir schon wieder ab“, erklärte Heiko Kuhrke, stellvertretender Vorsitzender des GTV.

Sollte diese Option scheitern, bliebe dem Verein nur die Auflösung. Das wäre extrem schade, da der GTV mit 180 Aktiven immer noch der größte Tennisverein in der Gemeinde ist.