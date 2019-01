Chris Pratt will wieder heiraten. Und zwar die Tochter eines Superstars. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Im November wurde seine Scheidung von Anna Faris rechtskräftig, nun will Chris Pratt erneut vor den Altar treten: mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger!

„Süße Katherine, ich bin so glücklich, dass du ja gesagt hast. Ich freue mich darauf, dich zu heiraten“, verkündete der Filmstar via Instagram seine Verlobung mit Katherine Schwarzenegger. Das dabeistehende Foto zeigt das Paar küssend, an Schwarzeneggers Hand funkelt ein Verlobungsring.

Chris Pratt machte seine Verlobung mit Katherine Schwarzenegger via Instagram öffentlich. (www.instagram.com/prattprattpratt)

Der 39-jährige „Guardians of the Galaxy“- und „Jurassic World“-Star soll seit vergangenen Juni mit der zehn Jahre jüngeren Schriftstellerin liiert sein. Dem „People“-Magazin zufolge machte Maria Shriver, die sich 2011 von Arnold Schwarzenegger trennte, Pratt selbst mit ihrer Tochter bekannt.

Chris Pratt und Anna Faris gaben 2017 überraschend ihre Trennung nach neun Jahren Ehe bekannt. Die beiden haben einen Sohn, um den sie sich weiterhin so gut wie möglich gemeinsam kümmern wollen. Bisher scheint das ganz gut zu klappen: An Halloween wurden die Ex-Eheleute gesichtet, wie sie gemeinsam mit ihrem verkleideten Sechsjährigen Süßigkeiten sammeln waren. Beide hatten ihre neuen Partner dabei.