Das verschmitzte Grinsen ist ein Markenzeichen Günther Jauchs. Am Montag, 2. September, feiert er mit "Wer wird Millionär?" bei RTL Jubiläum. In einer Umfrage wurde er nun zum beliebtesten Moderator gekürt. (TV NOW)

Seit 1999 moderiert Günther Jauch die beliebte Quizsendung „Wer wird Millionär?“ (RTL). Am Montag, 2. September, feiert der Dauerbrenner 20-jähriges Bestehen. Und wenn es nach den Zuschauer geht, könnten noch viele weitere Jahre folgen: Nach einer FORSA-Umfrage für die Programmzeitschrift „HÖRZU“, die 1.009 Deutsche ab 14 Jahren befragte, ist Günther Jauch mit 87 Prozent Zustimmung der beliebteste Quiz-Moderator in Deutschland. Außerdem sind Eckart von Hirschhausen mit 77 Prozent und Alexander Bommes mit 72 Prozent ebenfalls beliebt unter den Deutschen, gefolgt von Kai Pflaume mit 70 Prozent und Jörg Pilawa mit 69 Prozent.

Günther Jauch konnte besonders bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern punkten: In dieser Zielgruppe erreichte er eine Zustimmung von 96 Prozent. „Die Sendung macht mir nach wie vor großen Spaß, was natürlich daran liegt, dass jeder Kandidat anders ist“, erklärte der 63-Jährige im Interview mit „HÖRZU“. Wie lange er weiterhin als Moderator bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen sein wird, konnte er noch nicht sagen. „Wenn RTL es nicht mehr will, hat es sich erledigt. Wenn die Zuschauer abschalten, bedeutet das ebenfalls das Aus. Und wenn ich die Lust verliere, ist auch Schluss. Aber solange wir drei alle mitziehen und noch so viel Spaß wie momentan dran haben, machen wir einfach weiter.“

Ähnlich entspannt sieht er dem Ende seiner Karriere entspannt entgegen. „Ich habe keinen Masterplan dafür. Man sollte jedoch im Kopf haben, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich gut ist“, erklärte er. „Da empfehlen sich drei Dinge. Das Beste ist, wenn man es selbst merkt. Das Zweitbeste, wenn Freunde und wohlmeinende Bekannte einen darauf hinweisen. Und die schlechteste, aber immer noch letzte Möglichkeit, die Kurve zu kratzen, ist, wenn das Publikum einem dauerhaft wegläuft.“