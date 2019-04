Villa Kellermann

Günther Jauch und Tim Raue eröffnen Restaurant in Potsdam

In der Villa Kellermann in Potsdam werden künftig Speisen serviert. Günther Jauch und der Berliner Spitzenkoch Tim Raue eröffnen in dem legendären Haus ein Restaurant.