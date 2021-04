RTL-Moderator

Günther Jauch wieder gesund: „Bin ab jetzt wieder negativ“

Mitmoderieren konnte der RTL-Entertainer am Samstag noch nicht - weil er „zu spät frei getestet“ wurde, wie er in einer Schalte in seine eigene Show erklärt. Einen Appell ans Publikum hat Jauch dennoch.