Prominente Gäste

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Guido Cantz lädt zu „Karneval in Köln“

Corona hin oder her, Guido Cantz präsentiert am Rosenmontag abends im Ersten „Karneval in Köln“. Es gibt zwar kein Saalpublikum diesmal, aber dafür ein paar besondere Gäste.