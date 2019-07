Der argentinische Cartoonist Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Künstler insbesondere in den 1970er-Jahre durch seine charakteristischen Knollennasen-Figuren. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Kleine Figuren mit kugelrunden Nasen waren das Markenzeichen des Zeichners Guillermo Mordillo. Nun ist der Cartoonist im Alter von 86 Jahren auf Mallorca verstorben. Das bestätigte seine Familie, nachdem bereits zuvor die Zeitung „El Pais“ und die Nachrichtenagentur „Efe“ über den Tod des Argentiniers berichtet hatte.

Geboren am 4. August 1932 in Buenos Aires, verschlug es Mordillo Anfang der 1960er-Jahre nach New York, wo er für das Filmstudio Paramount Pictures arbeitete, unter anderem im Rahmen der Cartoon-Serie „Popeye“. Zuvor hatte er bereits in Argentinien Erfahrungen bei der Illustration von Kinderbüchern und Märchenfilmen gesammelt. So richtig bekannt wurde er allerdings erst in Europa, wo er 1963 seine charakteristischen Maskottchen mit den Knollennasen aus der Taufe hob.

Die kleinen Figuren feierten dank der Serie „Das Piratenschiff“ einen rasanten Aufstieg und waren unter anderem auf Postern und als Plüschtiere in den 1970er-Jahren heiß begehrt. So wurde Mordillo einer der meistveröffentlichten Zeichner der Welt. Hierzulande waren die Figuren unter anderem im Magazin „stern“ und in einem Werbespot der ARD-Fernsehlotterie zu sehen.