So gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Postwertzeichen vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Diese Feinde der kleinen Papierkunstwerke können sie im schlimmsten Fall wertlos machen. „Sobald die Marken feucht werden, kann es braune Flecken auf dem Papier geben“, sagt Briefmarkenexperte Volker Büchner. Insbesondere wenn sie postfrisch sind, klebt zudem die Gummierung, was bei einer Lagerung in Feuchtigkeit unliebsame Folgen hat. Außerdem können die Farben der Postwertzeichen bei dauerhaftem Lichteinfluss verblassen. Auch in diesem Fall kann eine sachgemäße Aufbewahrung vorbeugend wirken.

Das häufig verwendete Briefmarkenalbum bietet hierbei einen ausreichenden Schutz. Darüber hinaus eignen sich Einsteckbücher und Vordruckalben. Da die Sammlerobjekte sehr fragil sind, ist eine spezielle Briefmarkenpinzette von Vorteil, um die Liebhaberstücke behutsam an ihren Platz zu bringen, ohne dass sie einknicken oder anderweitig Schaden nehmen. Aufgrund der Größe kann eine Lupe hilfreich sein, um Details besser zu erkennen und die Marken nach Motiv oder Text zu ordnen. „Normalerweise überleben Briefmarken endlos“, erläutert Büchner, der sich seit fast 40 Jahren seinem Hobby widmet. Als Kind habe er mit dem Sammeln begonnen, zwischendurch eine Zeit lang ausgesetzt und später wieder damit angefangen. Mittlerweile besitzt der Philatelist rund 100 Alben.