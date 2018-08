John Francis Daleys und Jonathan Goldsteins Actionkomödie "Game Night"überzeugt mit guten Gags und ausgezeichneten Schauspielern. (2017 Warner Bros. Entertainment Inc. / New Line Cinema)

Mit „The Death of Stalin“ kommt der wohl lustigste Film des Jahres in die Heimkinos. Was passiert im Kreml, wenn der Diktator plötzlich das Zeitliche segnet? Alle wollen seine Nachfolge antreten - und dieses Ziel mit allen Mitteln erreichen. Ein weiterer Film, der mit ausgezeichneten Gags überzeugt, ist die fantastisch besetzte Action-Komödie „Game Night“. Absolut nichts zu lachen haben dagegen die Protagonisten im Horrorschocker „Ghostland“.

Game Night (VÖ: 23. August)

Noch denken Annie (Rachel McAdams) und Max (Jason Bateman), sie befinden sich in einem Mystery-Spiel. Bald wird aus Spaß allerdings Ernst. (2017 Hopper Stone / Warner Bros. Ent. Inc. / New Line Cinema)

Ein Spieleabend unter Pärchen, das verspricht Spaß und Käse-Häppchen. Doch was, wenn statt der Murder-Mystery-Party plötzlich echte Entführer im Haus stehen? Dem Regie-Duo John Francis Daley und Jonathan Goldstein gelang mit „Game Night“ (2018) eine wunderbar leichte Action-Komödie mit tollen Schauspielern - allen voran Jesse Plemons.

The Death of Stalin (VÖ: 16. August)

Bitterböse, aber urkomisch: "The Death of Stalin" ist der vielleicht lustigste Film des Jahres. (2018 Concorde Filmverleih)

Stalin ist tot ... und nun? Was folgt, ist ein gnadenloser Kampf um die Nachfolge im Kreml. Bitterböse und urkomisch kommt die Komödie „The Death of Stalin“ (2017) von Regisseur Armando Iannucci daher. Besonders erschreckend dabei ist, dass der Film, in dem unter anderem Steve Buscemi und Jason Isaacs mitspielen, einen historischen Hintergrund hat. Kein Wunder, dass man ihn im offiziellen Russland nicht ansatzweise witzig fand. Anfang des Jahres wurde „The Death of Stalin“ dort kurzerhand verboten.

Ghostland (VÖ: im Handel)

Die junge Horrorautorin Beth (Crystal Reed) stellt sich ihrer traumatischen Vergangenheit - und durchlebt erneut die Hölle auf Erden. Das Publikum kommt in Pascal Laugiers Horrorschocker „Ghostland“ (2018) voll auf seine Kosten: Mit fiesen Wendungen und gruseliger Atmosphäre wird die Spannung die ganze Zeit aufrechterhalten.