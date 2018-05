Auf Einladung des örtlichen Landtagsabgeordneten Axel Miesner besuchten 30 Worphauser Mitbürgerinnen und Mitbürger den Landtag in Hannover. Beeindruckt vom neuen Plenarsaal, der den 1962 eröffneten und damit in die Jahre gekommenen Sitzungssaal abgelöst hat, führten die Gäste nach dem Rundgang ein Gespräch mit Axel Miesner. Er erläuterte die Arbeit im Landtag, in den Ausschüssen und Arbeitskreisen sowie in den Fraktionen. Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer rundeten den Besuch ab, dem sich ein Bummel durch die Innenstadt anschloss.