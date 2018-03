Nach der Begrüßung der Anwesenden und Gäste wurde die Sitzung mit der Feststellung der Anwesenheit – Beschlussfähigkeit –, der Genehmigung des Protokolls und dem Bericht des Gemeindejugendfeuerwehrwartes fortgesetzt. Letzterer berichtete unter anderem vom Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr in Thedinghausen, der Teilnahme am Gemeindefeuerwehrtag in Riede und vom Nachtorientierungsmarsch der Jugendwehren in Emtinghausen.

Ausblicke auf die Termine in diesem Jahr schlossen sich an, beispielsweise gibt es ein Eislaufen in Bremen mit anschließendem Nudelessen in der Mensa der Schule Thedinghausen. Hervorzuheben ist die Veranstaltung „Wir sind fit“ mit Zeltlager vom 31. August bis 2. September. Auch finden Prüfungen der Jugendflamme (Ausbildungsnachweis) dieses Jahr wieder statt. Es folgten die Berichte der einzelnen Jugendwarte. Als besonderer Punkt ist hier die Spende der GDS und der beteiligten Autohäuser anlässlich des Thänhuser Marktes an die Jugendfeuerwehr Emtinghausen hervorzuheben. Von dem gespendeten Geld wurde eine Wettkampfbahn angeschafft. Ein Bericht des Kassenwartes der Kreisjugendfeuerwehr schloss sich an. Er berichtete unter anderem, dass in diesem Jahr zur sozialen Ausbildung (Jugendflamme) das Thema gewählt wurde, im Tierheim Verden zu helfen.

Mit Grußworten des Rieder Ortsbrandmeisters Bernd Jerke, des Bürgermeisters Jürgen Winkelmann und des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters Andreas Wilms, die alle die hervorragende Arbeit der Jugendfeuerwehr betonten, wurde die Ausschusssitzung geschlossen.