Hermann Hainbucher ist es, der die Fans der Blasmusik in seiner Gaststätte „Der Hüttenwirt“, Scholer Straße 20, beglückt. Entweder mit seinen Wesertaler Musikanten oder mit Gästen. So wie am heutigen Sonntag, 22. Juli. Dann kommen die Oberkrainer aus dem slowenischen Begunje in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Ein Mittagsbüfett serviert das Team des Hüttenwirtes ab 11.30 Uhr, und anschließend – ab 14.30 Uhr – können sich alle Besucher Kaffee und Kuchen schmecken lassen.