Damit die beim Kochen eingesparte Zeit nicht beim Reinigen der Alleskönner draufgeht, ist es vorteilhaft, wenn möglichst viel Zubehör und der Topf selbst spülmaschinengeeignet sind.

Doch genau da ist Vorsicht geboten: Während bei manchen Geräten alles maschinell gereinigt werden darf, eignen sich bei anderen die Töpfe nicht für den Geschirrspüler oder müssen zuvor auseinandergebaut werden. Landet Elektronik in der Spülmaschine, kann es zu einem Defekt kommen. Manche Messer dürfen nicht in den Spüler, auch Dichtungen sollten je nach Modell nicht oder nur selten hinein. Grundsätzlich gilt es, den Kochautomaten direkt nach dem Gebrauch zu reinigen. Sind Speisereste erst einmal angetrocknet, lassen sie sich nur noch schlecht entfernen.

Farbintensive Zutaten und Gewürze, etwa Karotten, Rotkohl, Curry und Kurkuma können auf den Kunststoff der Küchenmaschine abfärben. Wichtig ist es daher, Lebensmittel nicht unnötig lange im Behälter zu belassen und Flecken schnell zu entfernen. Um Verfärbungen zu beseitigen, raten manche Hersteller dazu, die betroffenen Stellen mit einem in Speiseöl getränkten Küchenpapier abzureiben oder das Zubehör für einige Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Für lange Freude an dem Küchengerät empfiehlt es sich generell, die Herstellerhinweise in Bezug auf Reinigung und Pflege zu beachten.