Er ist der Leiter des ARCD-Ortsclubs Aller-Weser, der im Februar 2017 mit zwölf Mitgliedern gegründet wurde. Rolink sagt, er sei in den Jahren zuvor immer wieder angesprochen worden, ob man nicht auch in Verden eine Ortsgruppe gründen könne.

Mit dem 69-jährigen Rolink hat der Ortsclub nun einen Vorsitzenden, der seit seinem Vereinsbeitritt im Jahr 1973 selbst etliche Male den Pannendienst des ARCD beansprucht hat: „Ich war jedes Mal mit der schnellen und effektiven Hilfe sehr zufrieden.“ Und das unabhängig davon, ob er mit seinem Auto oder dem Wohnwagen unterwegs gewesen sei. „Dem Verein beigetreten bin ich damals, weil ich mich nicht auch noch über eine zeitaufwendige Suche nach einem Abschleppunternehmen oder über die hohen Kosten, die dabei entstehen können, ärgern wollte, wo die Panne an sich doch auch schon kein Grund zur Freude ist.“

Seine Wurzeln habe der ARCD im öffentlichen Dienst. Er ist 1928, also vor über 90 Jahren, unter dem Namen Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Lehrer (KVDL) gegründet worden. Dass auch Angehörige anderer Berufsgruppen Mitglied werden konnten, sei Ende der 1970er-Jahre der Fall gewesen, nachdem der Verein als Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Beamter (KVDB) noch bekannter geworden war. „ARCD heißt er nun seit Beginn der 1990er-Jahre.“ Organisiert werde der Club von Bad Windsheim aus, wo sich die Zentrale befindet. „Deutschlandweit gibt es acht Landesverbände, denen inzwischen über 50 Ortsclubs angehören, einer davon ist unserer mit inzwischen 15 Mitgliedern.“ Vor der Gründung des Ortsclubs Aller-Weser sei der Raum Verden dem Ortsclub Mittelweser zugerechnet worden. An der Zugehörigkeit zum Landesverband Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt habe sich hingegen nichts geändert.

Die Verbundenheit zum öffentlichen Dienst spiegele sich noch heute in den Mitgliedsbeiträgen wider, während die Vollmitgliedschaft für Mitglieder im nicht-öffentlichen Dienst 81,90 Euro koste, zahlten Mitglieder des öffentlichen Diensts fünf Euro weniger. Die Partnermitgliedschaft koste 30,90 Euro, das sei auch der Beitragssatz für Schüler und Studenten bis zum 27. Lebensjahr. „Wer dem ARCD beitritt, der muss sich übrigens nicht auch automatisch einem Ortsclub anschließen“, die Mitgliedschaft darin koste weitere zwölf Euro jährlich, so Rolink. Wer sich jedoch dazu entschließe, den erwarteten monatliche Clubabende im Clublokal, dem Landhotel Zur Linde in Verden-Hutbergen, teils mit geladenen Referenten sowie die Möglichkeit, an den von Rolink geplanten Tages- und Mehrtagesfahrten teilzunehmen. „All das zu organisieren, macht mir nicht nur unheimlich viel Spaß, ich habe, seit ich in Rente gegangen bin, auch die nötige Zeit dazu.“

Nächstes Thema Wildunfall

Darüber hinaus zählt es zu Rolinks Aufgaben,mit den Mitgliedern die Jahresplanung zu beraten und festzulegen, die finanziellen Mittel des Ortsclubs bei der ARCD-Zentrale zu beantragen, den Club im Landesverband zu vertreten und die Homepage zu pflegen. "Dass diese stets auf dem aktuellen Stand sei und nicht nur jeden über das Angebot des ARCD im Allgemeinen, sondern auch über die vergangenen und anstehenden Aktivitäten des Ortsclubs informiere, davon können sich jeder unter www.arcd.de/ortsclubs/landesverband-bremen-niedersachsen-und-sachsen-anhalt/ortsclub-aller-weser ein Bild machen. Unter den Punkten ‚OC-Termine‘ und ‚OC-Leben‘ seien alle Aktivitäten aufgeführt. „Die Themenauswahl für unsere Veranstaltungen ist dabei stets so gewählt, dass eine möglichst große Altersbandbreite angesprochen wird.“ Am 5. Februar etwa wird es einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Wildunfall – was ist zu tun?“ geben. Referent ist Helmut Meyer von der Kreisjägerschaft Verden. Diese Veranstaltung ist, wie stets, für Mitglieder kostenlos. Es gebe etliche Veranstaltungen, die auch für Nichtmitglieder zugänglich seien, für die falle dann jedoch ein bestimmter Betrag an.

Die wohl von den Mitgliedern am häufigsten wahrgenommene Leistung sei die Soforthilfe im Fall einer Panne oder eines Unfalls. „Die Notrufzentrale ist jeden Tag 24 Stunden erreichbar. Und dank der allein in Deutschland über 1400 Pannenhelfer ist ein Helfer in der Regel innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor Ort.“ Das gelte für sämtliche auf das Mitglied zugelassenen Fahrzeuge, darunter auch Gepäck- oder Bootsanhänger, unabhängig davon, wer gerade mit diesem unterwegs sei. „Personenbezogene Hilfen, wie ein Krankenrücktransport, der Ausfall des Fahrers oder auch Such-, Bergungs- oder Rettungskosten werden dann für das Mitglied selbst, den im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehe- oder Lebenspartner und die minderjährigen Kinder gewährt.“

Könne das Fahrzeug nicht an Ort und stelle wieder fahrbereit gemacht werden, werde es auf Kosten des ARCD in die nächste Fachwerkstatt geschleppt oder aber, wenn das Fahrzeug von der Straße abgekommen sei, inklusive Gepäck und Ladung geborgen. Rolink: „Dabei gilt grundsätzlich: Für Kleinteile, die vom Pannenhelfer mitgeführt werden, fallen keine Kosten an, für eine etwaige Reparatur in der Werkstatt dann natürlich schon.“ Ihm persönlich gefalle auch stets der Service, dass er einige Tage nach dem Unfall oder der Panne nach seiner Zufriedenheit zu den erhaltenen Leistungen gefragt werde. „Das zeigt für mich, dass der ARCD gewillt ist, an einer weiteren Verbesserung seiner Serviceleistungen zu arbeiten.“

Kostenloses Reisepaket

Von Pannenhilfe, Abschlepphilfe und Bergung einmal abgesehen habe ein ARCD-Mitglied darüber hinaus einmal jährlich Anspruch auf ein Reisepaket, das kostenlos bestellt und dann individuell für das gewünschte Reiseziel zusammengestellt werde. „Es umfasst zum Beispiel einen Reiseführer, Straßenkarten und ausführliche Informationen zum Land und Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort – ich selbst nehme es immer wieder gerne in Anspruch", sagt der Verdener ARCD-Chef. Vorrangig seien es zwar Autobesitzer, die Mitglied würden, doch aufgrund der anderen Leistungen gebe es auch einige fahrrad- oder allgemein reisebegeisterte Mitglieder sowie solche, die mit dem Moped oder Motorrad unterwegs seien. Über den Club könnten über das clubinterne Reisebüro, das den Mitgliedern Prozente gewähre, generell ganze Reisen gebucht werden, von Pauschal- und Städtereisen über Rad-, Bahn- oder Golfreisen bis hin zu Studien- und Wanderreisen. „Auch um Hotels, Flüge oder Mietwagen wird sich gekümmert.“

Weitere Gründe für ihn, dem ARCD damals beizutreten, seien zum Beispiel auch die Kostenerstattung bei Park- oder Tierschäden oder auch bei Glasbruch oder Schmorschäden gewesen. Über alle Leistungen könne man sich auf der allgemeinen ARCD-Homepage unter www.arcd.de informieren. Bei Fragen steht Georg Rolink unter der Festnetznummer 0 42 31/ 6 44 44 als Ansprechpartner zur Verfügung. Per E-Mail kann man ihn über georg.rolink@googlemail.com kontaktieren.