Der letzte Spieltag in der Verbandsliga fand kürzlich zentral in Holvede statt, Staffelleiter Joachim Schaper aus Kuhstedt begrüßte alle 16 Mannschaften die um den Auf-/und Abstieg spielten. Die Mannschaft des Skatclub Tarmstedt konnte beruhigt den letzten Spieltag angehen. Man hatte weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Somit konnte man gegen folgende Gegner befreit aufspielen. Beckdorfer Buben, Karo 7 Oederquart und Pik As Hedendorf II.

Es sollte nochmal ein guter Spieltag für Tarmstedt werden. Die erste Serie gewann zwar Karo 7 Oederquart mit guten 4319 Punkten. Doch danach ergatterte sich Tarmstedt mit nur 3432 Punkten 2:1 Wertungspunkte. Der letzte Punkt ging an Pik As Hedendorf 2 mit 3296 Punkten. Ohne Punkte beendete Beckdorf die erste Serie. 3124 reichten nicht aus. In der der zweiten Serie war erneut Karo 7 Oederquart das Maß aller Dinge. Diesmal reichten aber 3811 Punkte für die volle Punktzahl. Tarmstedt ging auch aus der zweiten Serie mit 2:1 Punkten, 3762 Punkte waren dafür nötig. Beckdorf holte den einzigen Punkt mit 3136 Punkten in der zweiten Serie. Diesmal ging Pik As Hedendorf mit 2709 Punkten leer aus.

Nach 4:2 Punkten am fünften Spieltag und insgesamt 17:13 Punkten verbesserte sich Tarmstedt auf einen guten 6. Platz in der Abschlusstabelle. Damit war man das stärkste Team aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) in der Verbandsliga. Überragender Spieler am letzten Spieltag war Gerd Klein mit 2558 Punkten. Es folgten Dieter Reetz (1708 Punkte), Jürgen Diem (1547) und Helmut Knoop (1381). „Der Klassenerhalt war unser Saisonziel. Das haben wir dieses Jahr locker geschafft. Ich bin sehr zufrieden“, so Mannschaftsführer Dieter Reetz.

Meister der Verbandsliga und Aufsteiger in die Oberliga ist Herz Bube Drochtersen II nach fünf Spieltagen mit 23:7 Punkten. Der Vizemeister der ebenfalls aus Drochtersen kommt muss in der Relegation noch um den Aufstieg in die Oberliga spielen. Mit 20:10 Punkten wurde Drochtersen I knapp Vize vor dem Cuxhavener SC II der es ebenfalls auf 20:10 Punkte brachte, aber weiniger Spielpunkte hatte.

Der Tarmstedter Skatclub möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass am Dienstag 16. Oktober das neue Spieljahr mit der Generalversammlung beginnt. Ein guter Zeitpunkt um mal im Skatclub rein zu schnuppern. Wir spielen jeden Dienstag um 19 Uhr in der Bauernreihe 8 in Tarmstedt. Bei Interesse bitte beim 1. Vorsitzenden Hermann Schnackenberg unter 0 42 83 / 7 38 96 17 informieren.