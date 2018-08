Mit dem Siegel „Von Kunden empfohlen, höchste Weiterempfehlung“ ist die Max & Moritz Apotheke im Haus am Markt bereits zum zweiten Mal in Folge als Branchensieger ausgezeichnet worden.

In Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Focus Money führte das Analyseinstitut Service

Value eine repräsentative Online- Umfrage zum Empfehlungsverhalten von Verbrauchern durch. Für die Linda-Apotheken ist es die schönste Bestätigung, dass kompetente Beratung und Qualität im Service von der Kundschaft geschätzt werden. Bei allen Apotheken der Gruppe steht das Wohl der Kunden an erster Stelle. Für Unternehmen ist der Verbrauchertipp mit der Auszeichnung ein großes Lob – überzeugend und ehrlich. In Sachen Kundenempfehlungen hängt die Linda-Gruppe ihre Mitbewerber ab und kann sich erneut als Branchensieger behaupten.

Auf Basis von hunderttausenden Kundenurteilen ist die Auszeichnung „Von Kunden empfohlen, höchste Weiterempfehlung“ für die Qualitätsdachmarke Linda von großer Bedeutung. „Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung und wissen, wie viel ein so ausgeprägtes Weiterempfehlungsverhalten wert ist“, sagt Norbert Lanwehr, Inhaber der Apotheke in Osterholz- Scharmbeck. Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Unternehmen die Verbraucher in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich weiterempfohlen haben und wie häufig dies der Fall war. Hierfür bewerteten Verbraucher 1144 Anbieter aus insgesamt 78 Branchen. Im Rahmen der Online-Befragung wurden rund 460 000 Kundenurteile herangezogen und ausgewertet.