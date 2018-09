Die Gruppe besteht zurzeit aus elf Mädchen, alle im Jahrgang 2009/2010. Die Mädchen trainieren zweimal die Woche, haben Spaß zusammen und lernen Neues dazu. Im Training haben sie verschiedene Handgeräte, lernen Spagat und Brücke und bewegen sich viel zur Musik. Die neue Saison beginnt immer nach den Sommerferien, und deswegen wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für dich, mit dem Sport anzufangen. Die Gruppe freut sich immer über neue Mädchen, die zu ihr finden und Freude am Sport haben. Und deswegen wäre es toll, wenn Du vorbeischaust.

Wenn du jetzt Lust hast vorbeizukommen, kannst du gerne montags von 16.30 bis 18.30 Uhr in die Turnhalle der Schule an der Lehmhorster Straße kommen und am Training teilnehmen. Am Donnerstag trainieren die Mädchen ebenfalls von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Oberschule an der Egge. Meldet euch vorher bitte einmal, damit die Gruppe Bescheid weiß, dass du vorbeischaust. Als Trainingskleidung eignen sich ein enges T-Shirt oder Top und eine enge kurze Hose oder Leggings. Und genug Wasser natürlich nicht vergessen.

Hast du weitere Fragen? Oder ist irgendetwas unklar? Dann können du oder deine Eltern sich gerne bei Sofie unter der E-Mail-Adresse Sofieschulze@web.de oder bei der Abteilungsleitung Margret Gerdes unter der Telefonnummer 01 73 / 219 40 73 melden.