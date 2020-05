Aus mehreren Moscheen im Raum Izmir erklang statt der üblichen Gebetsrufe die antifaschistische Hymne "Bella Ciao". (Evgeny Sergeev/eugenesergeev)

Die Minarettlautsprecher mehrerer Moscheen im Großraum Izmir posaunten am Mittwoch eine antifaschistische Hymne heraus. Statt der üblichen Gebetsrufe erklang das Partisanenlied „Bella Ciao“ in der Version der türkischen Band „Grup Yorum“. Offenbar ist es Cyberangreifern gelungen, ein System zu kompromittieren, welches die Lautsprecher diverser Moscheen zentral steuert.

„Diyanet“, eine türkische Behörde für Religionsangelegenheiten, bestätigte den Vorfall am Mittwochabend auf Twitter. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannte Täter eingeleitet. Offenbar jedoch nicht nur gegen die mutmaßlichen Hacker. Denn die Aktion verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. So weit - so normal. Allerdings könnte all jenen, die die Aktion bejubelt hatten, die Strafverfolgung drohen - laut der Nachrichtenagentur Anadolu wegen „Verunglimpfung religiöser Werte“.

Durch die Netflix-Serie "Haus des Geldes" erfuhr die Partisanenhymne "Bella Ciao" eine Renaissance und wurde zum unverhofften Sommerhit 2018. (Netflix)

Die Herkunft von „Bella Ciao“ ist nicht eindeutig geklärt. Der Autor des Textes, der die italienischen Partisanen gegen den Faschismus als Helden preist, ist unbekannt - „Bella Ciao“ gehört jedoch bis heute zum traditionellen Liedgut der Linken und hat sich zu einer Art antifaschistischen Hymne entwickelt. Neue Popularität erfuhr das Lied durch die spanische Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Der dort verwendete Remix wurde zum weltweiten Sommerhit des Jahres 2018.