Es ist wieder Hai-Alarm im Hallenbad Worpswede (In de Wischen 11). Am Mittwoch, 23. Mai, von 15 bis 17 Uhr kommt der große weiße Hai zum Spiele-Nachmittag ins Hallenbad. Alle können versuchen, den Hai zu erklimmen, um dann den Blick von etwas höherer Position zu genießen. Aber es sind auch noch jede Menge anderer Spielgeräte im Wasser. Außerdem steht auch die Rutsche im Nichtschwimmerbereich bereit. Wer zwei tolle Stunden im und am Wasser verbringen möchte, der ist beim Spiele-Nachmittag genau richtig. Da der Hai sich im 1,80 Meter tiefen Bereich aufhält, sollten Besucher mindestens acht Jahre alt sein und das Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) besitzen. Für den Nachmittag muss nur der normale Hallenbad-Eintritt (Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro) entrichtet werden.