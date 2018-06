Ian McKellen wurde spätestens durch seine Darstellung des Zauberers Gandalf in "Der Herr der Ringe" zur Legende. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Schwule und lesbische Charaktere in Hollywoodfilmen? Fehlanzeige! Laut einer aktuellen Studie tauchen in nur knapp 13 Prozent aller großen Produktionen LGBT-Menschen auf. Ein Umstand, der auch Ian McKellen wütend macht: „Hollywood hat in seiner ganzen Geschichte Frauen auf nur jede erdenkliche Weise falsch behandelt. Und schwule Männer kommen überhaupt nicht vor“, beklagt der 78-jährige Brite in einem Interview mit der Zeitschrift „Time Out“. Die Realität, so der offen schwul lebende Schauspieler, sei allerdings eine völlig andere: „Halb Hollywood ist schwul.“ Eine gesellschaftliche Vorbildfunktion habe Hollywood schon lange nicht mehr: „Die haben erst kürzlich entdeckt, dass es auf der Welt Schwarze gibt!“

Ian McKellen, der vor allem als Zauberer Gandalf in den Filmen der „Herr der Ringe“- und „Hobbit“-Reihe einem größeren Publikum bekannt wurde, outete sich bereits in den 80-ern als schwul. Das für die damalige Zeit mutige Geständnis habe ihn sogar eine Rolle gekostet: So habe er auf Wunsch des Autors in einer Verfilmung von Harold Pinters Stück „Betrayal“ mitspielen sollen, diese aber nicht bekommen, als er dem Produzenten Sam Spiegel gesagt habe, er sei schwul. „Zwei Minuten später war ich raus aus seinem Büro“, erinnert sich McKellen.