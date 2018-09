Brustgeschirr besser

Halsband kann bei Hunden Luftröhre und Kehlkopf verletzen

Wer mit seinem Hund in der Stadt oder im Park Gassi geht, sollte ihn an die Leine nehmen. Doch welche Produkte eignen sich dafür am besten? Von Halsbändern raten Experten wegen der gesundheitlichen Gefahren ab.