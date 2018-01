Soll als AfD-Landeschef abgewählt werden: Paul Hampel (dpa)

Nach der Absage des AfD-Sonderparteitags am Wochenende in Hannover versuchen die Gegner des niedersächsischen AfD-Landesvorsitzenden Paul Hampel nun über einen juristischen Umweg, den abgesagten Parteitag doch noch stattfinden zu lassen. Partei-Vize Jörn König will mit einem Eilverfahren vor dem Amtsgericht Hannover erreichen, dass der Mietvertrag für den Ort des Parteitags weiter Bestand hat.

Mehr zum Thema Niedersachsens AfD sagt Sonderparteitag ab Auf einem Sonderparteitag wollte die niedersächsische AfD am Wochenende über die Abwahl ihres ... mehr »

„Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist um 11.15 Uhr bei uns eingegangen“, sagte Gerichtssprecher Jens Buck am Freitag dem WESER-KURIER. Der Antrag richte sich gegen die Stadt Hannover.

Entscheidung bis Samstagmorgen unklar

Mit dem Antrag wollen die Hampel-Widersacher die Stadt als Vermieterin gerichtlich zwingen, das Mietverhältnis für das Bürgerhaus Misburg wie ursprünglich vorgesehen durchzuführen. Der Vertrag mit der Stadt war am Vortag von einer Mitarbeiterin der AfD-Landesgeschäftsstelle gekündigt worden.

Ob das Amtsgericht noch vor dem zunächst geplanten Beginn des Parteitages am Samstag um 10 Uhr eine Entscheidung fälle, sei jedoch offen, erklärte Sprecher Buck. Den eigentlichen Parteitag selbst habe das Gerichtsverfahren nicht zum Gegenstand; hierfür wäre das Amtsgericht auch gar nicht zuständig.