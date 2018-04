Weil es auf der Autobahn einen Stau gab, kurvte Busfahrer Tim einmal quer durch Hamburg und brachte die Gruppe anschließend sicher ans Ziel.

Angekommen in der Jugendherberge, wurde erst einmal lecker Abendbrot gegessen, um dann anschließend die Zimmer einzuteilen. Ein grober Plan war gestrickt, doch leichte Veränderungen wurden von den Mädels in Eigenregie vorgenommen. So wurden einfach zwei Matratzen genommen und aus einem Fünfbettzimmer wurde ein Siebenbettzimmer. Die Mädels fanden es toll, und Rückenprobleme gibt es ja in dem Alter bekanntlich noch nicht.

Nachdem alle Proviantschränke eingeräumt waren und die Klamotten halbwegs hingen, ging es ab in die Sporthalle. Was wurde gespielt? Natürlich Handball – was sonst! Zum Abschluss gab es noch eine Runde Völkerball, und dann neigte sich der Tag auch schon dem Ende zu. Das dachte jedenfalls das Betreuerteam, hatte aber die Rechnung ohne die Mädels gemacht. Einige waren zwar so erschöpft von der Fahrt, dass sie gleich einschliefen, andere Mädchen aber nicht – und so legten sich die letzten jungen Damen erst um 4.30 Uhr ins Bett. Namen werden hier aus datenschutzrechtlichen Dingen aber nicht genannt, die Eltern könnten ja mitlesen.

Der zweite Tag begann um 7.45 Uhr mit dem Frühstück – für einige Mädels natürlich viel zu früh. Macht nichts, da mussten sie jetzt durch. Anschließend ging es wieder in die direkt an die Jugendherberge angrenzende Sporthalle. Nach einem leichten Aufwärmprogramm mussten die Mädchen ein paar koordinative Aufgaben lösen. Einige fanden es langweilig – es war ja kein Ball im Spiel –, andere fanden es toll und hatten ihren Spaß. Aber so ist es nun einmal auf einer Jugendfahrt, wo die Interessen schon einmal auseinander liegen können.

Nachdem das Mittagessen eingenommen worden war, machte sich die Gruppe auf in die Ostseetherme. Nach fünf Kilometern endlich angekommen, wurden erst einmal die Wasserrutschen ausprobiert. Im Schwimmbad hatten alle Mädchen sehr viel Spaß, und die Betreuerinnen und Betreuer konnten sich mithilfe von Wasserdruckmassagen erst einmal von der vergangenen Nacht erholen. Wenn da nur nicht immer wieder diese kleinen Haie gewesen wären, die einem immer wieder an den Füßen knabberten.

Nach zwei Stunden im Schwimmbad verbrachte das Betreuerteam eine gefühlte Stunde vor dem Schmink- und Föhnspiegel: Die Haare mussten schließlich sitzen. Den Lütten dauerte dieses viel zu lange, und so wurde auf einer Bank erst einmal ein kleines Nickerchen gemacht. Nach noch einmal fünf Kilometern Rückmarsch und einem leckeren Abendbrot ging es noch einmal in die Sporthalle. Das Betreuerteam musste die Mädels ja schließlich „mundtot“ machen – und so spielten alle noch zwei Stunden Brennball. Anschließend fielen die Mädels nur so in die Betten, und auch Betreuerinnen und Betreuer hatten eine ruhige Nacht.

Der dritte und letzte Tag sollte dann noch einmal alles toppen. Eigentlich war geplant, dass der Bus die Gruppe nach dem Frühstück in der Jugendherberge abholen sollte, alle ihr Gepäck einladen und dann zum Sealife-Aquarium fahren. Doch leider kam alles anders: Der Busfahrer rief an und teilte mit, dass er sich um eine Stunde verspäten würde. Die Karten für das Sealife waren jedoch schon vorher bestellt worden, und der dortige Aufenthalt war wegen der Größe der Gruppe ohnehin zeitlich begrenzt. Damit der Zeitplan halbwegs eingehalten werden konnte, entschied man sich – gegen den Willen der Kinder –, die Strecke noch einmal zu Fuß zu gehen.

Da kam dann wahre Begeisterung auf, denn der Fußmarsch vom Vortag steckte nicht nur den Kindern noch in den Knochen. Nach zwei Kilometern fing es dann auch noch an, wie aus Kübeln zu schütten – der Lilienthaler Regen war in Scharbeutz angekommen. Aber das war noch lange nicht alles: Die Strandpromenade war wegen einer Marathonveranstaltung abgesperrt, und so mussten die letzten fünf Kilometer auf dem Strand zurückgelegt werden. Dabei musste auch noch ein „reißender Bach“ überquert werden, und es gab den einen oder anderen nassen Fuß.

Das Sealife-Aquarium hielt dann leider auch nicht, was die Lilienthaler sich davon versprochen hatten, und nach einer Stunde Aufenthalt hatten viele Mädchen keine Lust mehr. Vielleicht lag es aber auch nur an dem zuvor absolvierten Gewaltmarsch, denn nach einer Portion Pommes frites schien alles wieder zu stimmen. Erstaunlich, was eine kleine Mahlzeit so alles bewirken kann. Nachdem noch eine kleine Planänderung vorgenommen worden war, holte der Busfahrer die Gruppe am Sealife-Aquarium ab und fuhr mit allen zurück zur Jugendherberge. Dort wurden nur noch kurz die Koffer eingeladen, und dann ging es ab in Richtung Heimat.

Gefühlt hat das Handballcamp allen Teilnehmerinnen super gut gefallen. Das Miteinander wurde gefördert und es war für das Betreuerteam schön anzusehen, wie sich die Großen um die Kleinen kümmerten. Alles in allem war es eine richtig schöne Fahrt, die nach Wiederholung schreit.