„Your Song“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Handgeschriebener Text von Elton-John-Lied wird versteigert

Das Lied „Your Song“ von Elton John ist ein Klassiker. In New York wird jetzt der handgeschriebene Text versteigert. Verfasst hatte ihn Bernie Taupin - an einem besonderen Ort.