Es sollte nicht in den Restmüll geworfen, sondern zum Recyceln abgegeben werden, damit Wertstoffe zurückgewonnen werden können.

Zum Schutz von Ressourcen bietet der BUND Projekte an. Im aktuellen Projekt zum Thema Handy-Recycling arbeitet der BUND gemeinsam mit dem Unternehmen Mobile-Box. Sie stellen Sammelboxen in der Stadt auf. So werden funktionsuntüchtige Handys aussortiert und schließlich weiterverkauft. Kaputte Handys werden wieder repariert. Irreparable Mobiltelefone werden vor dem Recyceln auseinandergebaut. Die Akkus werden gesondert recycelt. Plastik wird stofflich oder energetisch verwertet. Die restlichen Teile werden zerkleinert und einige Metalle mit Magneten herausgeholt.

Bei manchen Metallen ist der Prozess, sie herauszutrennen und für die Weiterverarbeitung nutzbar zu machen, sehr aufwendig. Auf die Frage, welche Wertstoffe aus den Handys wiederverwertet werden können, antwortet Umweltschützerin Mareile Timm: „Es können beispielsweise Metalle wie Kupfer und Silber zurückgewonnen werden. Es kommt aber auch darauf an, in welchen Mengen die Metalle im Handy vorhanden sind.“ Viele der genutzten Metalle werden in afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Ländern geschürft. Mareile Timm weist außerdem darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen in den Minen meist schlecht sind, und Umweltschutz dort kein Thema ist.