Beim Action-Spiel "Hang Line" ist der Wurfhaken die wichtigste Waffe. (Yotta1 Games)

In „Hang Line“, dem neuen Action-Abenteuer von Yodo1 Games, geht es hoch hinaus: Die Missionen spielen in eisigen Berglandschaften - der Wurfhaken ist also der stete und treue Begleiter des Spielcharakters. Mit diesem muss man sich in waghalsigen Manövern an herunterfallenden Felsen oder porösem Schnee entlanghangeln und zwischendurch so viele Items wie möglich einsammeln - nebenbei gilt es, immer neue Höhenrekorde aufzustellen. Das Ganze macht richtig Spaß, auch wenn es bei der Spielgrafik durchaus noch Luft nach oben gegeben hätte.

Fünf verschiedene Bergwelten mit insgesamt 50 Leveln haben die Spieledesigner geschaffen. In den Missionen geht es etwa darum, Forscher oder Mitglieder der Königsfamilie zu retten. Dabei behilflich sind Extras wie ein schützendes Energiefeld oder auch ein Radar, welches die Richtung der nächsten Missionsziele anzeigt. Natürlich gibt es neben dem profanen Absturz noch weitere Gefahren wie etwa Berglöwen oder fiese Ziegenböcke. Neben den Missionen sind zusätzlich vier verschiedene sogenannte „Endlos-Klettermodi“ verfügbar - für unbegrenzte Kraxel-Action. „Hang Line“ ist kostenlos für Android und iOS verfügbar - wie üblich gibt es dafür Werbung und In-App-Käufe.