Bremen-Nord

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hansa-Gruppe spendet 1500 Euro an die Initiative Bremer Engel

FR

Bremen-Nord. Über einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro freuten sich Martin Herrmann (Botschafter der Initiative Bremer Engel der Erika-Müller-Stiftung) und Svenja Hösel (Erweiterter Vorstand der Bremer Engel ). Hansa-Hausleiterin Julia Graue und Hansa-Hausleiter Jürgen van Slooten hatten stellvertetend für die Azurit-Hansa-Geschäftführung zur offiziellen Spendenübergabe in den Hansa-Seniorenwohnpark an der Lesum in Bremen eingeladen.