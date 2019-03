Die Fitnessabteilung von Bremen 1860 will mit ihrer Frühjahrsoffensive am Sonnabend, 9. März, müde Geister zu neuem Leben erwecken. (Bremen 1860, vectorfusionart - stock.adobe.com)

Sechs Trainerinnen übernehmen das bei der Fitness-Frühjahrs-

aktion am Sonnabend, 9. März, im Baumschulenweg 8-10. Dabei holt sich die Abteilung Impulse aus anderen Disziplinen und lässt Sportler an neuen Trends teilhaben.

Mit Sabine Gäthje hat die Abteilung eine erfahrene Spinningtrainerin gewonnen, die im vereinseigenen Fitnessstudio Therafit bereits am Sonnabendmorgen bei einer energiegeladenen Einheit den Puls in die Höhe treibt. Weil die Sportler zuvor eine Einweisung in die Räder bekommen, dauert das Spinning von 9.30 bis 11 Uhr.

Die anderen Fitnessstunden beginnen später – aber mit gleicher Power. So setzt Sabine Albers mit Taibo Heat auf ihr bekanntes Angebot Taibo noch einen drauf. Zu mitreißender Musik hat die Fitnesstrainerin eine Choreografie aus Techniken verschiedener Kampfkünste entwickelt. Kutara kam in der Neujahrsoffensive ebenfalls sehr gut – dabei geht es voller Energie zur Sache. Roxi Shawki stellt die noch junge Fitnessform vor, bei der Sportler ihre Muskeln mit einem speziellen Trainingsband stählen. Sie ist die bundesweit einzige Mastertrainerin. Da die aus Übersee stammende Fitnessform so neu ist, sind die speziellen Bänder nur schwer erhältlich. Shawki leiht daher 20 Bänder von befreundeten Trainern aus und stellt diese Interessierten zur Verfügung. In einem anderen Block bietet sie Zumba an.

Mit und ohne Langhanteln treibt Nadia Schade den Sportlern den Schweiß nicht nur auf die Stirn. Zu schneller Musik hat sie ein kraftvolles Ganzkörpertraining zusammengestellt. Einen neuen Impuls setzt Britta Westendorf mit Aroha. Inspiriert vom traditionellen Haka- Tanz der Maori, vereint die Fitnessform Elemente aus Kung-Fu und Thai-Chi. Die Bewegungen gehen vor allem in die Oberschenkel.

Bekannte Angebote wie Step und PIT (Power Intervall Training) sowie Entspannung und Dehnung gehören ebenso zum Programm. Die Sporteinheiten erfolgen in drei Blöcken. Die Gäste stellen sich ihren Tagesablauf selbst zusammen. Um 10 Uhr geht es in Halle 1 mit „Fitte Faszien“, Zumba und Kutara über jeweils eine Stunde mit 15 Minuten Pause los. Parallel dazu gibt es in Halle 3 Aroha, Step und „Relaxt von A – Z“. In Halle 4a wird zeitgleich PIT, Taibo Heat und mit Langhanteln trainiert. Ein Wechsel zwischen den Blöcken ist möglich, so lassen sich beispielsweise Step, Spinning und das Langhantel- Training kombinieren. Anschließend locken halbstündige Entspannungsübungen in Halle 4a.

Die Fitnessoffensive geht auf eine Idee von Abteilungsleiterin Susanne Albers zurück. Im Herbst 2013 lud sie erstmalig zu einem Vormittag voller Bewegung und Entspannung ein. Sie wollte den Vereinsmitgliedern, die meist ausschließlich in ihrer eigenen Abteilung aktiv sind, zeigen, was darüber hinaus im Verein getrieben wird. Etwa 80 Frauen und Männer fanden vor sechs Jahren den Weg in die Hallen. Ein halbes Jahr später, bei der Frühjahrsoffensive 2014, waren es schon mehr als 100. „Das hat mich angetrieben, weiterzumachen“, erläutert Albers.

Anmeldungen zur Frühjahrsoffensive nimmt die Geschäftsstelle von Bremen 1860 im Baumschulenweg 6, montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr unter Telefon 21 18 60 oder per E-Mail an info@bremen1860.de entgegen. Karten kosten für Vereinsmitglieder 10 Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro. An der Tageskasse kostet der Eintritt 15 Euro.