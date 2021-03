Bei RTL

Hape Kerkeling kehrt ins Fernsehen zurück

Auf den Bildschirmen hat er sich in den letzten Jahren rar gemacht. Jetzt kündigt RTL ein Comeback von Hape Kerkeling in einer Serie an.