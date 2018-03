„Unser Training ist hauptsächlich gesundheitsorientiert“, sagt Betriebsleiter David Aswald. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Unser Team besteht daher aus Gesundheitsmanagern, Sporttherapeuten und Sportlehrern“, sagt Betriebsleiter David Aswald.

Im Vordergrund der Trainingsplanung steht die Bewältigung gesundheitlicher Einschränkungen sowie deren Prävention. „In erster Linie geht es nicht darum, Menschen dünner und muskulöser, sondern fit für den Alltag zu machen“, erläutert Aswald. Rund 70 Prozent der Trainierenden hätten in der Vergangenheit gesundheitliche Beschwerden gehabt oder seien zurzeit in physiotherapeutischer Behandlung. „Diese Patienten merken, dass Krankengymnastik allein nicht genügt und Eigeninitative erforderlich ist.“

Jüngere Klientel

Für einen nachhaltigen Effekt rät das Team des Harlekin, mindestens zweimal pro Woche zum Gesundheitstraining zu kommen.Dabei kann es sich auch um eine Kombination verschiedener Angebote handeln. Manche gehen zum Beispiel einmal pro Woche zum Rehasport, den das Harlekin ebenfalls anbietet, und trainieren einmal die Woche individuell. Auch Präventionskurse, die die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen, hat das Gesundheitszentrum im Programm, etwa zu den Themen Rückenschule und Yoga.

In den vergangenen Jahren hat sich die Klientel im Harlekin verjüngt. Inzwischen sind es viele Menschen in der Altersklasse 20 plus, deren Gesundheitsbewusstsein stark ausgeprägt ist, und Leistungssportler. „Das normale Fitnessstudio reicht ihnen häufig nicht mehr“, berichtet der Betriebsleiter.

Das 2001 gegründete Unternehmen bietet nicht nur Gesundheitstrainings an, sondern auch Physiotherapie und Gesundheitsförderung. „Es gibt bei uns beispielsweise Krankengymnastik, manuelle Therapie und Lymphdrainage“, so Aswald. Heilpraktische Behandlungen sind seit vergangenem Jahr bei seiner Mitarbeiterin Inga Maiwald buchbar. Mittlerweile hat sie Verstärkung erhalten: Ihr Kollege Peter Allmendinger hat ebenfalls die Prüfung zum Heilpraktiker bestanden, sodass das Harlekin nun mehr Termine für diesen Bereich vergibt.

Probanden gesucht

Aktuell erstellt Allmendinger seine Diplomarbeit in Osteopathie und führt mit Unterstützung des Harlekin eine Studie durch. Für die wissenschaftliche Arbeit werden 18- bis 65-Jährige gesucht, die seit mindestens drei Monaten an unspezifischen chronischen Kreuzschmerzen leiden. Die Teilnahme beinhaltet drei kostenfreie osteopathische Behandlungen. Interessenten sollten sich im Gesundheitszentrum melden.

„Peter Allmendinger behandelt bereits seit einigen Jahren osteopathisch und hat in der Vergangenheit viele Weiterbildungen in diesem Bereich absolviert. Wir freuen uns, dass er zudem Heilpraktiker ist. Damit erfüllt er die Voraussetzungen, die einige gesetzliche Kassen für eine Kostenbeteiligung an osteopathischen Behandlungen stellen“, sagt Aswald.



Weitere Informationen gibt es vor Ort im Gesundheitszentrum Harlekin, Beginenhof 1–7, unter Telefon 597 67 00 und im Internet unter www.gzh-bremen.de.