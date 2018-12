Der Schützenverein Fahrenhorst verteilte beim Vereinsmeisterschafts- und Abschlussschießen Auszeichnungen und ermittelte seine diesjährigen Vereinsmeister und Pokalkönige.

Bei einem gemeinsamen Knipp-Essen wurden die Auszeichnungen, die während der Saison 2018 beim Bedingungsschießen erworben wurden, verteilt.

Zudem wurden an diesem Abend die letzten Schüsse des Jahres auf dem Vereinsmeisterstand abgegeben. Bei der Jugend wurde Emma Höhncke das zweite Jahr in Folge zur Vereinsmeisterin. Bei den Senioren erhielt Guido Bolte ebenfalls das zweite Jahr in Folge den Titel, und in der Schützenklasse wurde Kristin Gobien Vereinsmeister 2018.

Auch die Pokalkönige 2018 wurden beim Abschlussschießen ermittelt. Für die Jugend (zwölf bis 15 Jahre) holte der amtierende Kinderkönig Ole Höhncke den Pokal. Den Juniorenpokal (16 bis 21 Jahre) bekam Amrei Kastens, und bei den Erwachsenen stellte Gerrit Seevers sein Können unter Beweis. Damenbeste wurde Liesa-Marie Grams.

Damit ist die Schützensaison beendet und der Schützenverein Fahrenhorst dankt allen Mitgliedern für die Mithilfe und Unterstützung. Allein bei den Schreibdiensten haben im vergangenen Jahr 64 Erwachsene und 15 Jugendliche mitgeholfen. Vier Mitglieder haben 2018 am Waffensachkunde-Lehrgang teilgenommen und unterstützen nun die Schießaufsicht. Auch für Theke und Küche fanden sich immer Helfer. Andere Mitglieder setzten sich jede Woche aufs Neue für die Kinder- und Jugendabteilung ein. Ein großer Dank gilt auch den Freiwilligen, die am 24. November beim allgemeinen Arbeitsdienst die Schießhalle von außen und innen auf Vordermann gebracht haben. Deren Engagement ist der Grund, weshalb der Schützenverein Fahrenhorst wächst und erfolgreich ist.